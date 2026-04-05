Resultado Municipal vs. Cobán - Jornada 18 Clausura 2026

Municipal recibió a Cobán Imperial en el marco de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco, en un duelo que prometía emociones al tratarse de una disputa directa por la cima de la tabla. El Estadio El Trébol fue testigo de un encuentro intenso, con dos equipos que demostraron por qué se encuentran en los primeros puestos del campeonato, aunque el marcador final no reflejara la cantidad de ocasiones generadas.
El empate sin goles (0-0) dejó sensaciones encontradas, especialmente para el conjunto escarlata, que fue el que más insistió en ataque. Municipal logró generar las oportunidades más claras del compromiso, pero se encontró con una destacada actuación del guardameta Tomás Casas, quien se convirtió en figura al mantener su arco en cero. A esto se sumó el orden defensivo de los cobaneros, que supieron resistir los momentos de mayor presión.
Municipal falló un penal en el tramo final del partido
Sin embargo, Cobán Imperial también tuvo sus oportunidades, aunque careció de contundencia en los metros finales. La jugada que pudo cambiar el rumbo del partido llegó al minuto 81, cuando Municipal tuvo un penal a favor. Erik López fue el encargado de ejecutar, pero su disparo se estrelló en el travesaño, dejando escapar la ocasión más clara del encuentro y manteniendo el empate hasta el pitazo final.
Con este resultado, Municipal alcanza los 29 puntos y comparte el liderato con Comunicaciones, aunque los rojos se mantienen en la cima gracias a una mejor diferencia de goles. Por su parte, Cobán Imperial se ubica en la tercera posición con 28 unidades, a la espera de lo que haga Xelajú MC, que podría asumir el liderato si logra vencer a Malacateco en su compromiso en el Estadio Mario Camposeco.