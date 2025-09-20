primer-byd-test-drive-center-llega-a-guatemala /

Guatemala fue escenario del primer BYD Test Drive Center de la región, un evento organizado por Grupo Cofiño, distribuidor oficial de la marca en el país. La actividad reunió a clientes, entusiastas y medios de comunicación en el Autódromo GT, ubicado en Santa Elena Barillas, donde se presentó la gama completa de vehículos eléctricos de la compañía.
Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de conducir los diez modelos del portafolio BYD en una pista de un cuarto de milla, espacio que permitió comprobar el desempeño, la aceleración y la tecnología de los automóviles.
El evento incluyó también actividades familiares, espacios de recreación, dinámicas y promociones exclusivas para quienes participaron.
Apuestan por la movilidad eléctrica
Edward Davis Mazariegos, gerente de marca BYD, señaló que la realización del Test Drive Center en Guatemala marca el inicio de una serie de actividades similares en la región. Subrayó además que la propuesta busca acercar la movilidad eléctrica a más consumidores y reforzar la presencia de la marca en Centroamérica.
Con esta iniciativa, Guatemala se consolida como un punto estratégico para el crecimiento de BYD en la región y como un mercado en expansión para la adopción de nuevas tecnologías de transporte sostenible.