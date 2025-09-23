Inversión de USD 415M para un futuro sostenible en Guatemala

La Corporación Financiera Internacional (IFC), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y FinDev Canada han realizado una inversión que asciende a USD 415 millones en el Banco Industrial, la principal entidad financiera de Guatemala. Esta alianza busca fomentar las finanzas verdes, facilitar créditos para la construcción de viviendas sostenibles y apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en este país centroamericano.
Inversión significativa para un desarrollo sostenible
El proyecto, liderado y estructurado por la IFC, incluye un paquete de financiamiento que se desglosa en USD 190 millones provenientes de la IFC, USD 150 millones de JICA y USD 75 millones de FinDev Canada. Con estos recursos, Banco Industrial podrá enfrentar diversos retos de desarrollo en Guatemala. Este financiamiento se destinará a iniciativas sostenibles que abarcan la construcción de edificios ecológicos y proyectos de agricultura climáticamente inteligente. Además, permitirá abordar el déficit de vivienda, haciendo hincapié en la "economía plateada", que involucra a las personas mayores de 50 años.
También se prevé que el apoyo a las PYMES tenga un enfoque en aquellas empresas lideradas por mujeres. "El cierre de esta operación de financiamiento representa enormes oportunidades para cientos de empresas y empresarios, a quienes canalizaremos estos fondos para hacer realidad sus sueños y, al mismo tiempo, apoyar el desarrollo de nuestro país", expresó Luis Fernando Prado Ortiz, gerente de la División de Banca Corporativa & Internacional de Banco Industrial.
Prado Ortíz continuó destacando las características únicas de Guatemala, como su macroeconomía sólida y estable, ubicación estratégica y población joven, lo que la convierte en un lugar propicio para la inversión y el crecimiento.
Alianzas estratégicas para el futuro del país
Vittorio Di Bello, director del Grupo de Instituciones Financieras para América Latina y el Caribe de la IFC, señaló que "estamos orgullosos de reforzar nuestra alianza estratégica con Banco Industrial en Guatemala". Este esfuerzo no solo mejorará la resiliencia climática, sino que también fortalecerá la competitividad de las PYMES y abordará las necesidades de vivienda. El objetivo final es expandir tanto la cantidad como la calidad del empleo en el país.
Ken Kubokura, representante residente de JICA en Guatemala, destacó el papel crucial que juegan las PYMES en la economía nacional, contribuyendo a la reducción de la pobreza y el empleo. "Esta operación busca fortalecer el acceso financiero para las PYMES en Guatemala poniendo el enfoque de género, con la finalidad de fomentar a las empresas privadas en su crecimiento", agregó Kubokura.
Desde FinDev Canada, Paulo Martelli, vicepresidente y director de Inversiones, explicó que la colaboración se centra en ayudar a Banco Industrial a incrementar su oferta de productos sostenibles. "Juntos, estamos impulsando la acción climática, fortaleciendo a las empresas y apoyando empleos de calidad en toda Centroamérica", enfatizó Martelli.
Guatemala se encuentra clasificada por el Banco Mundial como uno de los países más afectados por fenómenos climáticos extremos, como inundaciones y huracanes. Este contexto resalta la necesidad de adaptar las prácticas e infraestructura agrícolas. La transición hacia tecnologías más sostenibles en la construcción también representa una oportunidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Adicionalmente, el área inmobiliaria enfrenta un déficit significativo de vivienda debido a la rápida urbanización. Se estima que existen 3.3 millones de hogares en Guatemala, de los cuales aproximadamente 2.2 millones carecen del acceso a viviendas de calidad, destacando la urgencia de aumentar el apoyo financiero tanto para la construcción de nuevas viviendas como para las opciones de financiamiento hipotecario.
Las PYMES, que representan alrededor del 40% del PIB y el 77% del empleo en el país, sufren limitaciones debido a la escasez de crédito, lo que afecta desproporcionadamente a las mujeres emprendedoras. La relación entre IFC y Banco Industrial se remonta a 2006, y desde entonces, se ha apoyado al banco en diversas áreas, incluyendo préstamos con enfoque de género y financiamiento climático.