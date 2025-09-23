Visualiza: 500 Cirugías de Cataratas gratis

Actualmente, Guatemala enfrenta un serio desafío en materia de salud visual y sus derivados, destaca Visualiza. Según estimaciones, más de 36 millones de personas en el mundo sufren pérdida de visión por enfermedades tratables, siendo la catarata responsable del 50% de los casos de ceguera.
En este contexto, la organización Visualiza anunció la donación de 500 cirugías de cataratas en el marco del Día Mundial de la Visión, que se conmemorará el próximo 9 de octubre de 2025. Las intervenciones se desarrollarán en cuatro jornadas distintas en hospitales de la red Visualiza a nivel nacional.
La primera se realizará en Quetzaltenango los días 2 y 3 de octubre; posteriormente, en Petén el 5 y 7 de octubre; en Quiché el 8 de octubre y finalmente en la Ciudad de Guatemala el 9 de octubre. Estas cirugías están destinadas exclusivamente a adultos mayores que cumplan con los requisitos médicos y contarán con tratamiento postoperatorio incluido.
Para seleccionar a los candidatos, Visualiza lleva a cabo durante septiembre una jornada de captación en todos sus centros de visión y hospitales del país. "En Visualiza creemos que recuperar la vista transforma vidas, familias y comunidades enteras", expresó Juan Francisco Yee, director ejecutivo de Visualiza.
Más de la jornada de Visualiza
El personero de Visualiza también agregó: "Con estas 500 cirugías reafirmamos nuestro compromiso de dar a más guatemaltecos la oportunidad de volver a ver y vivir con una mejor calidad de vida". La iniciativa se suma al movimiento #AmaTusOjos, impulsado por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), que busca crear conciencia sobre el cuidado de la salud visual.
En los últimos 18 meses, Visualiza ha descentralizado sus servicios, realizando jornadas en Mazatenango, Cobán, Huehuetenango, Escuintla y otros puntos del país, con un promedio de 30 operaciones mensuales por sede. En Mazatenango, incluso se han alcanzado 80 cirugías en un solo día. Ante el aumento del 3% anual de la ceguera prevenible y la falta de estadísticas nacionales confiables, estas iniciativas resultan vitales