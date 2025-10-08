 Conoce Vié Alcázar: Nuevos apartamentos zona 10
Vié Alcázar abre sus puertas: un nuevo estilo de vida llega a la zona 10

Con una propuesta que une modernidad, bienestar y ubicación estratégica, Nempresa lanza oficialmente Vié Alcázar, su nuevo desarrollo residencial en zona 10. Con 229 unidades disponibles en preventa, el proyecto promete redefinir la forma de vivir, trabajar y disfrutar la ciudad. ¡Participa en el Open House!

Vié Alcázar está conformado por dos torres de 13 y 14 niveles, con apartamentos de una, dos y tres habitaciones., Cortesía
Vié Alcázar está conformado por dos torres de 13 y 14 niveles, con apartamentos de una, dos y tres habitaciones. / FOTO: Cortesía

Con la visión de "el futuro no se espera, se construye", Nempresa lanza oficialmente la preventa de Vié Alcázar, un desarrollo residencial en zona 10 que integra ubicación privilegiada, diseño inteligente y un modelo de vida que combina productividad, descanso y bienestar.

Con 229 unidades disponibles y un apartamento modelo listo para visitas, Vié Alcázar se presenta como una propuesta inmobiliaria sólida para quienes buscan invertir con inteligencia en una de las áreas de mayor dinamismo económico del país. Ubicado en la 20 avenida 16-30 zona 10, Vié Alcázar conecta directamente con los principales corredores de empleo, universidades, clínicas y centros corporativos.

Esta localización permite que los residentes reduzcan tiempos de traslado y aumenten su calidad de vida, a la vez que genera una alta demanda de arrendamiento para quienes buscan invertir con visión de rentabilidad inmediata.

Vié Alcázar eleva la forma en que se habita zona 10, incorporando espacios que no solo responden a las exigencias actuales, sino que anticipan el futuro de la vida urbana. Aquí, los residentes encontrarán un equilibrio entre modernidad, conectividad y bienestar que trasciende lo convencional.

Hugo Bosque, gerente general de Nempresa.

Diseño, confort y sostenibilidad en un mismo espacio

El complejo está conformado por dos torres de 13 y 14 niveles que ofrecen apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Cada unidad está diseñada con acabados de alta calidad y un enfoque en la eficiencia espacial. Además, se incluyen amenidades de última generación, como centro de negocios, salón panorámico, piscina, gimnasio, áreas de juegos infantiles y zonas verdes, creando un ecosistema pensado para todas las etapas de vida.

"La decisión de invertir en Vié Alcázar no es solo adquirir un apartamento, es asegurar el futuro con un proyecto respaldado por 48 años de experiencia y una trayectoria que ha transformado la forma de habitar en Guatemala", comenta la arquitecta Darcy Rodríguez, gerente comercial de Nempresa.

Foto embed
Cada unidad cuenta con acabados de alta calidad, eficiencia espacial y amenidades de primer nivel. - Cortesía

Vié Alcázar propone una nueva manera de vivir en comunidad, con espacios diseñados para la interacción y el sentido de pertenencia. Además, integra prácticas de diseño sostenible, que optimizan la iluminación natural y la ventilación cruzada, contribuyendo a la eficiencia energética y al confort de sus habitantes.

Con estos atributos, Vié Alcázar se consolida como una inversión de doble propósito: calidad de vida para quienes buscan un hogar y rentabilidad para quienes priorizan el valor patrimonial. Su ubicación estratégica, sumada a la creciente demanda habitacional en el sector, garantiza estabilidad y proyección a largo plazo en un mercado altamente competitivo. La clave de la vida es anticiparse al futuro, tomando decisiones que construyen un legado y transforman la forma de vivir.

¡Participa en el Open House!

Los interesados pueden ser parte del Open House de apertura este 10 de octubre, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Sala de Ventas Vié Apartamentos, 22-73 Blvd. Los Próceres, zona 10. Para más información o coordinar una cita, también puedes comunicarte al teléfono 2304-1220.

Foto embed
El lanzamiento oficial incluirá un Open House este 10 de octubre, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Sala de Ventas Vié Apartamentos. - Cortesía

