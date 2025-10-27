Intecap y Suzuki: Impulsando la Formación Técnica

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y la empresa Suzuki S.A. firmaron una alianza estratégica para fortalecer la enseñanza técnica en Guatemala mediante la incorporación de motocicletas y motores marinos de última generación, que serán utilizados como herramientas de aprendizaje práctico para los estudiantes.
En una muestra de compromiso con la educación técnica del país, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y la empresa Suzuki, Sociedad Anónima, suscribieron un convenio de comodato destinado a reforzar la formación práctica de los estudiantes guatemaltecos.
El acuerdo fue firmado por el Ing. Óscar Stuardo Chinchilla Guzmán, gerente del Intecap, y el Ing. Jorge Alejandro Castillo Erazo, gerente de Suzuki S.A., quienes destacaron la importancia de esta colaboración para acercar la industria automotriz y la educación técnica, impulsando así el desarrollo de nuevas competencias en los jóvenes del país.
"Como institución especializada en formación profesional, Intecap mantiene su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la población guatemalteca, a través de programas que integran teoría, práctica y tecnología aplicada", expresó el Ing. Óscar Chinchilla.
"Con esta alianza incorporamos equipos de vanguardia que permitirán a nuestros aprendices especializarse en el uso de tecnologías modernas y responder a las demandas del mercado laboral actual", añadió.
Por su parte, el Ing. Jorge Castillo destacó el valor de la educación técnica como motor de progreso nacional.
"Creemos en el poder de la educación técnica como motor de desarrollo. Con esta donación buscamos que los estudiantes del Intecap tengan acceso a tecnología real que los prepare para enfrentar los retos del mundo laboral con confianza y conocimiento", afirmó el gerente de Suzuki S.A.
Con más de 60 años de presencia en Guatemala, Suzuki S.A. reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y el desarrollo del talento nacional, consolidándose como un aliado estratégico del Intecap en la promoción de la educación técnica de alto nivel.
En el marco de esta alianza, la empresa entregará 20 motocicletas de distintos modelos, entre ellos BURGMAN, UR110, ACCES, GN125F y GIXXER155, todas con motores de cuatro tiempos y sistemas modernos que permitirán a los estudiantes una formación integral y actualizada.
La colaboración entre ambas instituciones busca vincular la enseñanza técnica con las necesidades reales del sector productivo, garantizando que los egresados del Intecap cuenten con las herramientas necesarias para integrarse con éxito al mercado laboral y contribuir al desarrollo económico y tecnológico del país.
