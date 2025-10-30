BYD apertura su innovadora sala de ventas en Décima Plaza, zona 14

BYD, la conocida marca de movilidad eléctrica, ha expandido su presencia en Guatemala con la apertura de una nueva sala de ventas en Décima Plaza, ubicada en zona 14. Con esta inauguración, BYD refuerza su compromiso de acercar la tecnología innovadora y sostenible a más guatemaltecos, junto a su distribuidor exclusivo, Grupo Cofiño.
El nuevo showroom proporciona una experiencia integral para los clientes, quienes podrán explorar el portafolio de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables de BYD. Entre los modelos destacados se encuentran el Shark, Seal, Song Plus y Yuan pro, todos reconocidos por su eficiencia energética, seguridad y diseño vanguardista.
Edward Davis, Gerente de Marca BYD en Grupo Cofiño, afirmó: "La apertura de esta nueva sala de ventas representa un paso importante en la expansión de la movilidad eléctrica en el país. Queremos brindar una atención más cercana y personalizada a nuestros clientes, en un espacio moderno que refleja los valores de innovación y sostenibilidad de BYD."
Compromiso con la Sostenibilidad
Con la inauguración de esta sala de ventas, BYD destaca su compromiso con el mercado guatemalteco, proporcionando más opciones para acceder a tecnologías limpias y soluciones de transporte que respetan el medio ambiente. La estratégica ubicación en Décima Plaza permitirá atraer a un público interesado en vehículos de alto rendimiento, diseños sofisticados y cero emisiones.
La nueva sala de ventas, ya abierta al público, cuenta con asesores especializados que guían a los visitantes en todo el proceso de compra, brindando información detallada sobre beneficios, opciones de financiamiento y pruebas de manejo.
BYD, que significa Build Your Dreams, fue fundada en 1995 con la visión de transformar el panorama energético mundial. Hoy, es reconocida como una de las empresas más influyentes en la transición hacia la movilidad eléctrica, con presencia en más de 101 países y regiones. Su liderazgo en la producción de vehículos eléctricos abarca desde automóviles personales hasta autobuses eléctricos para el transporte público.
El éxito de BYD se basa en su enfoque innovador y sostenible, impulsado por su dominio en la fabricación de baterías y sistemas de energía limpia. Con más de cien mil empleados, la compañía reafirma su compromiso con el futuro de la movilidad sostenible en Guatemala, introduciendo su variado portafolio en el mercado local para contribuir activamente a una transición hacia un futuro más limpio y eficiente.
Vivir la Experiencia BYD
Los guatemaltecos están invitados a vivir la experiencia BYD visitando sus salas de ventas. Allí, podrán conocer de primera mano el futuro de la industria automotriz, unirse a la misión de promover una movilidad sostenible y disfrutar de las innovaciones que BYD tiene para ofrecer.
Con información de Omar Solís Emisoras Unidas Digital*