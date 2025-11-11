Elektra Guatemala lanza el Mega Black con hasta 50% de descuento y crédito sin fiador

Inicia una de las temporadas de ofertas más esperadas del año, ya que Tiendas Elektra ha dado inicio oficialmente a su campaña "Mega Black de Elektra". Este evento anual, reconocido por sus significativas rebajas, promete descuentos de hasta el 50% en una vasta selección de productos de las marcas más reconocidas, brindando una excelente oportunidad para que los guatemaltecos renueven su hogar o adquieran artículos deseados.
La promoción "Mega Black de Elektra" estará disponible para todos los consumidores desde el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre de 2025. Durante este periodo, los clientes podrán aprovechar las ofertas en todas las sucursales de Tiendas Elektra a nivel nacional, así como a través de sus plataformas digitales, garantizando accesibilidad y comodidad para todos.
Luis Díaz, Gerente de Mercadeo de Tiendas Elektra Guatemala, enfatizó el propósito de esta iniciativa. "Las mega ofertas del Mega Black de Elektra estarán disponibles en todas las tiendas del país. El compromiso de Elektra es crear momentos felices para los guatemaltecos, y en la antesala de la temporada navideña, lo haremos a través del Mega Black de Elektra con mega descuentos durante más de 20 días", afirmó Díaz. Añadió una invitación a la población: "Los invitamos a visitar su Tienda Elektra más cercana, también tendremos horarios extendidos para que todos puedan aprovechar estas promociones".
Esta declaración subraya la dedicación de la empresa a facilitar el acceso a productos de calidad a precios reducidos, pensando en la economía familiar y la preparación para las festividades de fin de año.
Descuentos Insuperables
Los consumidores encontrarán que los descuentos aplican en una amplia gama de productos, abarcando diversas categorías esenciales para el hogar y la vida diaria. Entre los artículos destacados se incluyen:
- Celulares y cámaras de última generación
- Computadoras y televisores con tecnología avanzada
- Electrodomésticos como refrigeradoras, estufas y lavadoras
- Muebles para renovar espacios, incluyendo salas, comedores y camas
Esta diversidad asegura que cada cliente pueda encontrar lo que busca, ya sea para actualizar sus dispositivos tecnológicos, equipar su cocina o transformar la decoración de su hogar.
Para los entusiastas de las dos ruedas, el "Mega Black de Elektra" presenta oportunidades únicas para adquirir motocicletas ITALIKA con beneficios inigualables. Los interesados podrán elegir su modelo favorito con la ventaja de cero enganche y una robusta garantía de 4 años o 40,000 kilómetros. Esta oferta especial facilita la movilidad y el acceso a vehículos confiables, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan independencia en su transporte.
Facilidades de Financiamiento
Rosa María Castañeda, Directora de Marketing de Grupo Salinas Guatemala, destacó las opciones de financiamiento disponibles para los clientes. "Durante el Mega Black de Elektra, todos los guatemaltecos podrán aprovechar estas promociones con facilidades de préstamos inmediatos, sin fiador y sin enganche, a través del Préstamo SIN Peros de Banco Azteca, con cuotas accesibles y plazos convenientes", explicó Castañeda. Esta flexibilidad crediticia busca eliminar barreras y permitir que un mayor número de personas pueda acceder a las ofertas, gestionando sus compras de manera cómoda y adaptada a sus posibilidades económicas.
Compra en Línea
Pensando en la conveniencia de sus clientes, Tiendas Elektra también ha habilitado la disponibilidad de todas las ofertas del "Mega Black" en su plataforma de comercio electrónico. Aquellos que prefieran realizar sus compras desde la comodidad de su hogar, utilizando su celular o computadora, podrán acceder a las mismas promociones y beneficios que se encuentran en las tiendas físicas. Esta opción digital refuerza el compromiso de Elektra con la innovación y la adaptabilidad a las necesidades de los consumidores modernos.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*