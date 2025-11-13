CNE Celebra Aniversario y Propone Transformar Economía de Guatemala

El Consejo Nacional Empresarial (CNE) conmemoró este jueves, 13 de noviembre, su cuarto aniversario consolidando su papel como actor clave en la promoción de una agenda económica innovadora y centrada en el desarrollo competitivo y sostenible de Guatemala.
En un evento realizado en la capital, el CNE destacó los avances alcanzados durante estos cuatro años de gestión. La organización celebró el impulso de proyectos orientados a fortalecer el entorno empresarial y económico nacional, como Empresas Ciudadanas -a través de Mujeres que Transforman-, la iniciativa Compite Guate y la más reciente Dilemas de Fondo. Estas iniciativas han tenido un impacto positivo en el tejido empresarial, ampliando oportunidades y fomentando la participación de diversos sectores.
El presidente Bernardo Arévalo participó en el panel de empresarios en donde destacó las acciones que desde el gobiernos se han ejecutado en la modernización del país. Por su parte, Yara Gabriela Tobar, presidenta del CNE, explicó que uno de los primeros objetivos era Ley de Competencia y avanzan en una propuesta de visión de país.
Un modelo sostenible para transformar Guatemala
Durante la ceremonia, representantes de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo presentaron la propuesta de un Modelo Sostenible para la Transformación del País. Esta propuesta articula tres pilares estratégicos: gobernanza económica, transformación productiva y planificación territorial e infraestructura. La intención es orientar al país hacia un desarrollo más inclusivo, competitivo y sostenible, alineado con las necesidades actuales del sector empresarial y la sociedad guatemalteca.
El Modelo Sostenible propone un enfoque integral para la planificación y ejecución de acciones que impulsen la modernización económica. Según sus promotores, apuesta por la solidez institucional y la innovación productiva como motores de progreso en Guatemala.
Panel sobre los "Engranajes para la Transformación"
Como parte de la agenda del aniversario, se celebró el panel "Engranajes para la Transformación". Participaron Andrea Villagrán, diputada al Congreso de la República; Javier Bauer, director de la Superintendencia de Competencia; y José Luis Moreira, economista, quienes compartieron su visión sobre el futuro económico del país.
En este espacio de diálogo, los panelistas coincidieron en que institucionalidad, economía y gobernanza son factores esenciales para lograr una Guatemala transformadora. Remarcaron la importancia de articular acciones entre los sectores público y privado, y de fortalecer las capacidades gubernamentales para garantizar condiciones propicias para el desarrollo.
Compromiso renovado con la modernización y la institucionalidad
El CNE reafirmó su compromiso de impulsar una agenda que promueva la modernización económica y el fortalecimiento institucional en Guatemala. Los directivos insistieron en la urgencia de mantener el ritmo de reformas y proyectos que han permitido avances tangibles en materia de competitividad.
Esta línea de trabajo responde a la visión de convertir a Guatemala en un referente regional en desarrollo sostenible, donde el crecimiento económico vaya de la mano con la equidad y la inclusión. Los voceros del Consejo reiteraron que seguirán promoviendo espacios de diálogo y colaboración multisectorial para que la transformación nacional alcance a más ciudadanos y regiones.
Proyectos y acciones destacadas
- Empresas Ciudadanas: potencia la responsabilidad social y la participación femenina a través del programa Mujeres que Transforman.
- Compite Guate: promueve la competitividad del sector productivo nacional mediante innovación y capacitación.
- Dilemas de Fondo: canaliza debates sobre los principales retos económicos y busca soluciones viables desde la visión empresarial.
Para quienes requieran más información sobre los programas, iniciativas y contacto con el Consejo Nacional Empresarial, pueden comunicarse directamente con el área de Comunicación del CNE: [email protected] o al número 4757-7213.