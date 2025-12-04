Premios Gemas 2025: Reconocimiento a la Sostenibilidad Cultural

Cemento ULTRACEM presentó en Guatemala los Premios GEMAS 2025, iniciativa que busca reconocer a quienes impulsan transformaciones desde la sostenibilidad y la cultura. El evento, que reunirá a referentes nacionales comprometidos con el desarrollo sostenible, la preservación del patrimonio natural y la identidad cultural, se realizará el 4 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Hotel Camino Real.
Los Premios GEMAS, siglas de Gestión Estratégica para un Medio Ambiente Sostenible, buscan distinguir a personas, empresas y organizaciones con proyectos ambientales y culturales que favorecen la sostenibilidad en el país. Esta premiación refuerza la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de ULTRACEM, la cual abarca acciones educativas, la mejora comunitaria y proyectos de sostenibilidad donde la empresa mantiene operaciones.
Reconocimientos que inspiran y transforman
Los Premios Ambientales y Culturales GEMAS nacen con el objetivo de destacar el trabajo de quienes contribuyen al fortalecimiento de las capacidades ambientales y culturales en Guatemala, posicionándolos como líderes y agentes de cambio social. Este año, la premiación incorpora cinco categorías esenciales:
- Producción más Limpia
- Investigación Ambiental
- Educación Ambiental
- Ciudadano Ambiental
- Legado Cultural
Cada categoría fue evaluada bajo parámetros como participación comunitaria, creatividad, sostenibilidad, beneficios concretos, relevancia e impacto social. El proceso incluyó una etapa de postulaciones que estuvo abierta del 9 de junio al 16 de septiembre, la preselección de los proyectos, entrevistas con el jurado y la elección de cinco nominados por cada categoría.
Un comité evaluador independiente y de prestigio profesional, seleccionado por ULTRACEM, tendrá la responsabilidad de elegir a los ganadores durante la ceremonia de premiación.
Premios y estímulos para la sostenibilidad
ULTRACEM brindará estímulos económicos a los ganadores como incentivo para la continuidad y el desarrollo de los proyectos presentados:
- 1er lugar: Q12,000.00
- 2do lugar: Q7,500.00
- 3er lugar: Mención honorífica
Quienes resulten beneficiados deberán presentar un plan de trabajo que detalle cómo utilizarán los recursos para potenciar sus iniciativas.
Impacto transformador para comunidades
ULTRACEM espera que el programa tenga un efecto multiplicador tanto en las organizaciones participantes como en sus comunidades representadas. La visibilidad y el respaldo del premio facilitarán la expansión de las iniciativas, mejorarán la calidad de vida, promoverán buenas prácticas ambientales, impulsarán la protección del patrimonio cultural y fomentarán la participación ciudadana.
La empresa también impulsa su compromiso ambiental a través de productos como ECOSAC, que reflejan su apuesta por una construcción sostenible.
Promocionando el premio en el entorno digital
La divulgación de los Premios GEMAS 2025 se da principalmente en medios digitales y redes sociales oficiales. ULTRACEM comparte contenidos como:
- Historias de éxito
- Entrevistas a ganadores
- Infografías y material educativo
- Videos breves
- Actualizaciones en tiempo real sobre el proceso de premiación
Estos contenidos se encuentran disponibles a través de sus canales oficiales:
- Facebook: Premio Ambiental Gemas Guatemala
- Instagram: @premiogemasguate
- TikTok: @premiogemasguatemala
- WhatsApp: 5977-0881 / 3728-8712