Borja Vilaseca en Guatemala: Autoconocimiento y Liderazgo

Guatemala será escenario de una experiencia transformadora el próximo 18 de marzo, con la llegada por primera vez del reconocido escritor, conferencista y referente internacional en desarrollo personal, Borja Vilaseca, quien presentará su conferencia Mentes Expertas, un evento enfocado en el autoconocimiento, la inteligencia emocional y el liderazgo consciente.
La conferencia forma parte de un movimiento internacional que busca generar un cambio profundo en la forma en que las personas se relacionan consigo mismas, con los demás y con su entorno profesional.
Una experiencia para despertar la conciencia
Durante una entrevista que concedió a Emisoras Unidas, Borja Vilaseca explicó que Mentes Expertas es mucho más que una conferencia. Se trata de una experiencia educativa y transformadora cuya misión es ayudar a las personas a cuestionar sus creencias, entender sus patrones de comportamiento y desarrollar una mayor conciencia sobre quiénes son realmente.
"El propósito es acompañar a las personas en un proceso de autoconocimiento que les permita vivir con más coherencia, libertad y propósito", afirmó.
El evento está dirigido tanto a profesionales, emprendedores y líderes, como a cualquier persona interesada en mejorar su bienestar emocional y encontrar mayor sentido en su vida personal y laboral.
- Temas clave: autoconocimiento, inteligencia emocional y propósito
Durante la conferencia del 18 de marzo, Borja Vilaseca abordará temas fundamentales como el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la transformación personal y el liderazgo basado en la conciencia.
Estos conceptos, explicó, son esenciales para enfrentar los desafíos del mundo actual, donde muchas personas viven desconectadas de sí mismas, guiadas por expectativas externas y modelos tradicionales que no necesariamente conducen al bienestar.
"El autoconocimiento es la base de cualquier cambio real. Sin entender quién eres, es muy difícil tomar decisiones alineadas con tu propósito", señaló.
- Una asignatura pendiente en la sociedad actual
Vilaseca considera que el autoconocimiento y la inteligencia emocional siguen siendo una asignatura pendiente porque el sistema educativo tradicional ha priorizado el conocimiento técnico, dejando de lado el desarrollo personal y emocional.
Según explicó, muchas personas crecen sin herramientas para comprender sus emociones, gestionar el estrés o tomar decisiones conscientes, lo que genera insatisfacción, frustración y desconexión.
En el contexto actual, marcado por la incertidumbre, los cambios constantes y las exigencias profesionales, estas competencias se han vuelto más relevantes que nunca.
"El mundo está cambiando rápidamente, y necesitamos personas más conscientes, responsables de sí mismas y capaces de liderar su propia vida", afirmó.
- Un cambio de mentalidad enfocado en la responsabilidad personal
Uno de los principales objetivos de Mentes Expertas es generar un cambio de mentalidad en los asistentes, invitándolos a asumir la responsabilidad de su propia vida y dejar de depender de factores externos para su bienestar.
Borja Vilaseca busca que las personas comprendan que el verdadero cambio comienza desde el interior, cuestionando creencias limitantes y desarrollando una nueva forma de pensar basada en la conciencia, la autenticidad y la coherencia.
"El mayor cambio es pasar de vivir en piloto automático a vivir con plena conciencia", destacó.
El primer paso hacia el liderazgo personal
Para quienes desean mejorar su bienestar y convertirse en líderes tanto en su vida personal como profesional, Vilaseca señala que el primer paso es mirarse a sí mismos con honestidad.
El liderazgo, explicó, no comienza con influir en otros, sino con la capacidad de gestionarse a uno mismo, entender sus emociones y actuar con responsabilidad.
"El verdadero liderazgo nace del autoconocimiento. Cuando una persona se entiende a sí misma, puede tomar mejores decisiones, construir relaciones más sanas y vivir con mayor equilibrio", aseguró.
- Una oportunidad única para Guatemala
La llegada de Borja Vilaseca a Guatemala representa una oportunidad significativa para quienes buscan crecimiento personal, claridad emocional y herramientas prácticas para enfrentar los desafíos del presente.
La conferencia Mentes Expertas, que se realizará el 18 de marzo en el Hotel Barceló, promete ser un espacio de reflexión profunda, inspiración y transformación, en el que los asistentes podrán iniciar un proceso de cambio personal que impacte positivamente todas las áreas de su vida.
¿Dónde comprar las entradas?
- PLATINO - Q1,570.00
- ORO - Q985.00
- PLATA - Q730.00