Banrural Invierte para Combatir la Desnutrición Infantil en Huehuetenango

BANRURAL dio un paso estratégico en su compromiso con el desarrollo sostenible de Guatemala al formalizar una alianza con la Fundación The Mathile Institute para combatir la desnutrición infantil en Huehuetenango. Esta colaboración se traduce en una donación económica destinada a impulsar un programa nutricional basado en evidencia, enfocado especialmente en niños y niñas en su primera infancia dentro de comunidades prioritarias.
La realidad en Huehuetenango es crítica. Esta región enfrenta uno de los índices más altos de desnutrición crónica infantil en el país, una condición que limita el potencial de desarrollo humano y frena las oportunidades de crecimiento económico. Frente a este panorama, BANRURAL apostó por una propuesta de intervención técnica y efectiva, con mecanismos claros para el seguimiento de resultados concretos.
Un modelo innovador con enfoque local
El convenio entre BANRURAL y la Fundación The Mathile Institute contempla la entrega mensual del suplemento nutricional Chispuditos, diseñado específicamente para atender las necesidades de la niñez guatemalteca. Chispuditos ofrece 21 micronutrientes esenciales y va acompañado de procesos de educación nutricional para las familias. Además, incluye monitoreo del crecimiento infantil y acompañamiento comunitario, siempre bajo la supervisión técnica de la Fundación y sus aliados en territorio.
"Invertir en la primera infancia es una decisión estratégica para el desarrollo del país", señaló Juan Luis Fonseca, gerente general de BANRURAL. Según Fonseca, la lucha contra la desnutrición infantil no solo corresponde a un reto social sino a una apuesta por el futuro productivo de la región y del país. La inversión social de largo plazo y con impacto sostenible es clave en esta iniciativa, agregó el directivo.
Resultados medibles y trabajo en red
Representantes de la Fundación The Mathile Institute destacaron que gracias a esta colaboración la intervención nutricional llegará a comunidades donde la situación es crítica. Subrayaron el valor de las alianzas estratégicas entre distintos sectores para lograr resultados comprobados que puedan transformar el desarrollo infantil desde los primeros años de vida.
El programa incluye:
- Entrega mensual de suplemento nutricional Chispuditos
- Educación nutricional a las familias beneficiadas
- Monitoreo de crecimiento infantil
- Acompañamiento comunitario liderado por personal calificado
La alianza fortalece el rol de BANRURAL como agente de cambio en el país. Para la entidad financiera, afrontar los grandes desafíos sociales de Guatemala requiere la corresponsabilidad y el trabajo conjunto entre sector financiero, organizaciones especializadas y comunidades. Esta visión integral apuesta por resultados tangibles y duraderos, comenzando por garantizar mejores condiciones de vida para la niñez.
BANRURAL y su trayectoria en inclusión financiera
BANRURAL es una sociedad anónima de capital mixto que destaca por su participación multisectorial. Actualmente opera como Grupo Financiero, conformado por:
- Banco de Desarrollo Rural, S.A.
- Financiera Rural, S.A.
- Aseguradora Rural, S.A.
- Procesadora de Tarjetas de Crédito
La institución cuenta con más de 13,100 puntos de servicio en todo el país, incluyendo agencias, cajas BANRURAL y cajeros automáticos. Su modelo de negocio ha impulsado la inclusión financiera, especialmente en los sectores más vulnerables. La iniciativa en Huehuetenango refuerza el posicionamiento de BANRURAL como banco comprometido con el desarrollo social desde una óptica de equidad y corresponsabilidad.