Banrural: Mejor Banco en Inclusión Financiera 2025

BANRURAL se convirtió en el primer banco guatemalteco en recibir el Premio Mundial al Mejor Banco de Inclusión Financiera 2025, otorgado por la revista The Banker, parte del prestigioso grupo Financial Times, que cuenta con una audiencia global de más de 22 millones de lectores mensuales.
Este galardón internacional reconoce el esfuerzo de BANRURAL por acercar productos y servicios financieros a segmentos tradicionalmente excluidos, gracias a su enfoque en la innovación, la educación y el compromiso real con el desarrollo social.
Inclusión financiera de BANRURAL
The Banker evaluó la capacidad del banco para facilitar acceso financiero en regiones apartadas, donde la tecnología marca la diferencia en la vida económica de las comunidades rurales y poblaciones vulnerables.
El reconocimiento destaca, además, la oferta de productos especialmente pensados para impulsar el desarrollo económico de quienes más lo necesitan, así como la apuesta por plataformas digitales accesibles que amplían las posibilidades de inclusión.
Estrategia de "cercanía integral" y rol de las Cajas Banrural
La estrategia de "cercanía integral" de BANRURAL dentro de las localidades fue clave para recibir el premio. The Banker hizo énfasis en el papel de las Cajas Banrural como vehículos primordiales para atender a comunidades fuera de las áreas urbanas, llevando soluciones financieras a zonas antes desatendidas.
Las acciones valoradas incluyen:
- Presencia en regiones remotas y rurales, donde la capacidad de innovación bancaria es fundamental para la inclusión.
- Atención a un amplio volumen de clientes de la base de la pirámide económica.
- Oferta multicanal que facilita el acceso tanto en ventanillas como en medios digitales.
- Alto porcentaje de operaciones gestionadas a través de canales digitales, impulsando la modernización de servicios en comunidades menos favorecidas.
Papel económico de BANRURAL en Guatemala
El impacto de BANRURAL en la economía nacional fue otro factor decisivo para el premio. The Banker reconoció el liderazgo de la institución en la emisión de créditos —especialmente créditos productivos— fundamentales para micro, pequeñas y medianas empresas.
El tamaño promedio de los préstamos ofrecidos está diseñado para estimular el crecimiento y la formalización de emprendimientos locales, orientado principalmente a los sectores más necesitados del país.
Programa de microfinanzas enfocado en mujeres rurales
Uno de los programas destacados por The Banker es el apoyo a mujeres emprendedoras rurales a través de microfinanzas. La iniciativa prioriza a mujeres que históricamente han tenido dificultades para acceder al crédito.
Hasta la fecha, el programa ha apoyado a más de 280,000 mujeres, incrementando su capacidad de emprendimiento y su participación en la economía formal, con impactos tangibles en la mejora del bienestar familiar y comunitario.
Banrural reafirma así su papel como referente en inclusión y desarrollo financiero, marcando un precedente para el sector bancario guatemalteco e internacional.