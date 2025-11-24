Vive la Copa Mundial FIFA 2026 con Visa y Banrural

Visa y BANRURAL lanzaron una promoción que acerca a los guatemaltecos a la Copa Mundial de la FIFA 26™, permitiendo que los usuarios de tarjetas Visa de BANRURAL participen por la oportunidad de asistir al evento futbolístico más grande de la historia, gracias a sus compras diarias.
La promoción, vigente del 20 de noviembre de 2025 al 20 de febrero de 2026, invita a los tarjetahabientes de crédito y débito Visa de BANRURAL a sumar participaciones por cada Q200 acumulados en consumos nacionales, internacionales y en línea. El sorteo premiará a nueve ganadores con paquetes dobles para vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 26™ y disfrutar partidos desde la fase de grupos hasta la esperada final.
Premios exclusivos para los ganadores
Cada ganador recibirá un paquete que incluye boletos aéreos, traslados, hospedaje en un hotel cuatro estrellas y entradas para partidos seleccionados. Todo esto para el ganador y un acompañante, sin costo alguno. Además, quienes resulten ganadores experimentarán momentos únicos dentro y fuera de los estadios, antes y después de cada encuentro, gracias a las experiencias exclusivas brindadas por Visa.
Mónica Aldana, gerente de mercadeo de tarjetas de crédito de BANRURAL, destacó que la promoción busca acercar a los clientes a sus sueños y subrayó los beneficios de usar responsablemente las tarjetas Visa BANRURAL. "Esta promoción combina la emoción del fútbol con experiencias inolvidables y todos los gastos incluidos, invitando a los guatemaltecos a vivir nuevas aventuras", señaló.
Tres etapas de sorteos, múltiples oportunidades
La dinámica del sorteo se desarrollará en tres fases:
- El primer sorteo se realizará el 22 de diciembre de 2025, donde se anunciarán los ganadores de cuatro paquetes para la fase de grupos.
- El segundo sorteo tendrá lugar el 27 de enero de 2026 y otorgará tres paquetes dobles para los cuartos de final.
- El tercer sorteo, programado para el 27 de febrero de 2026, entregará dos paquetes para la fase semifinal y la gran final.
Todos los sorteos se efectuarán en la sede central de BANRURAL, ubicada en zona 9.
Amplia cobertura y activaciones en todo el país
BANRURAL llevará esta promoción a los 22 departamentos de Guatemala, con activaciones en centros comerciales y agencias para acercarse a sus clientes. El gerente general de Banrural, Lic. Juan Luis Fonseca, resaltó el firme compromiso de la entidad con el fútbol y la experiencia de sus clientes.
Un evento de récord y tecnología
La Copa Mundial de la FIFA 26™ será la edición más grande de la historia: 48 equipos, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, Estados Unidos y México. El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y promete una experiencia inigualable para los fanáticos del fútbol.
Visa, socio oficial de tecnología de pago de la FIFA desde 2007, garantiza soluciones modernas, rápidas y seguras en todos los eventos, creando momentos especiales y oportunidades únicas para sus usuarios en más de 40 competencias de la FIFA a nivel mundial. La empresa se muestra entusiasta por hacer realidad el sueño de los hinchas, junto a su socio BANRURAL.
Visa y BANRURAL invitan a todos los guatemaltecos a participar en esta promoción única y a vivir la magia del fútbol mundial utilizando sus tarjetas Visa de BANRURAL. Para más información, los interesados pueden consultar los detalles en www.tarjetasbanrural.com y en redes sociales bajo @CirculoDeAmigosBanrural.