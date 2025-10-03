 Banrural y Mastercard presentan a ganadores de "Es de Masters"
Banrural y Mastercard presentan a ganadores de la promoción "Es de Masters"

La iniciativa premió la lealtad de tarjetahabientes Banrural Mastercard con experiencias de viaje únicas alrededor del mundo.

Banrural y Mastercard presentaron a los ganadores de la promoción "Es de Masters"., Cortesía
Banrural y Mastercard presentaron a los ganadores de la promoción "Es de Masters". / FOTO: Cortesía

Tarjetas de crédito Banrural y Mastercard presentaron a los ganadores de la promoción "Es de Masters", una iniciativa que premió la lealtad de tarjetahabientes Banrural Mastercard con experiencias de viaje en Guatemala, Costa Rica, Honduras y España. 

La promoción estuvo vigente del 15 de mayo al 15 de agosto de este año y los cuatro afortunados ganadores recibieron paquetes dobles de viaje que incluyen experiencias Pricesless hacia: 

Flores, Petén: boletos áreos, estadía en hotel boutique, todas la comidas, tour privado a Tikal, recorrido nocturno en bote y experiencias gastronómicas exclusivas. 

La Fortuna, Costa Rica: boletos aéreos, alojamiento en resort con acceso a aguas termales, cenas privadas, tour de puentes colgantes, masajes en spa y caminatas guiadas en la selva. 

Roatán, Honduras: boletos aéreos, hospedaje en hotel boutique, alimentación completa, experiencia en canopy zipline y cenas privadas frente al mar. 

Barcelona, España: boletos aéreos, estadía en hotel 4 estrellas, tour privado por la Sagrada Familia, clase de paella, recorrido por el Camp Nou, tour gastronómico y cena en un restaurante con 2 estrellas Michelin. 

Experiencias Pricessless

Los ganadores de estas experiencias Pricesless son: Cindy Pérez, Andrea Tobar, Miguel Cutz y Herbert Orozco. Adicionalmente, se entregaron 200 cupones de regalo para compras en aplicaciones digitales seleccionadas, con valores que oscilaron entre Q115 y Q200, como incentivo adicional para quienes participaron en la promoción. 

"Con la promoción Es de Masters, queremos agradecer la confianza de nuestros clientes y demostrar que usar una tarjeta de crédito Banrural Mastercard abre la puerta a momentos extraordinarios. Nuestro objetivo es que cada viaje sea una experiencia inolvidable y que nuestros clientes sientan que, con Banrural, siempre hay más por descrubrir". 

Mónica Aldana, gerente de mercadeo de Tarjetas de Crédito de Banrural.

Por su parte, Francisco Milian, Gerente de País para Mastercard Guatemala, El Salvador y Honduras, afirmó: "Acercar a los consumidores con sus pasiones es parte de nuestro compromiso. En esta ocasión, de la mano de Banrural, no solo estamos llevando a los ganadores a vivir experiencias invaluables, sino también impulsando la inclusión financiera en Guatemala por medio de soluciones innovadoras que fortalecen la manera en que las personas acceden, usan y se benefician de la economía digital" .

