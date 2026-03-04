Guatemala Fomenta Competencia Moderna en Congreso CompiteGuate

El II Congreso de Competencia impulsado por CompiteGuate se consolidó como el punto de encuentro principal para quienes lideran la conversación sobre competencia en Guatemala. El evento, realizado el 27 de febrero de 2026 en Ciudad de Guatemala, reunió a expertos nacionales e internacionales para definir el camino hacia una Política Nacional de Competencia alineada con las mejores prácticas globales y enfocada en la productividad, la innovación y el crecimiento económico para el país.
La agenda giró en torno a la colaboración entre el sector empresarial, la academia y el Estado, con el objetivo de cimentar un ecosistema de competencia apto para afrontar los retos del desarrollo. El congreso estructuró el diálogo mediante tres paneles temáticos que analizaron a fondo los desafíos, oportunidades y tendencias clave en la materia.
Diálogo entre empresa y competencia
El primer panel, titulado Competencia y Empresa, reunió a figuras reconocidas como Gerardo Henríquez, quien es Superintendente de Competencia de El Salvador; Francisco Marcos, experto español en análisis económico aplicado al derecho; y Marcos Palma, abogado guatemalteco especializado en derecho de la competencia. Los panelistas discutieron cómo una normativa moderna puede impulsar la competitividad empresarial y crear condiciones favorables para el crecimiento sostenible en Guatemala.
Aportes de la academia y miradas hacia el futuro
En el panel Competencia y Academia, participaron Juan David Gutiérrez desde Colombia y Macarena Viertel de Chile. Los especialistas enfatizaron la importancia de fomentar la investigación y actualizar enfoques para responder a los cambios en los mercados digitales. También subrayaron el valor de fortalecer las redes académicas globales y resaltaron la urgencia de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de competencia, un punto considerado fundamental para avanzar en la inclusión y la equidad en el sector.
Presentaciones clave y hallazgos recientes
La sesión de cierre puso en escena dos investigaciones con impacto directo en la competitividad de Guatemala. Antonio Romero presentó el estudio "Alimentos y Bebidas: identificación de barreras legales a la competencia en Guatemala", el cual señaló obstáculos normativos relevantes en un sector clave para la economía nacional. Posteriormente, Luis Pablo San José expuso "Competencia e Inversión Extranjera Directa: caso de Guatemala", destacando cómo un entorno competitivo robusto puede atraer mayor inversión extranjera y beneficiar el desarrollo local.
- El Congreso demostró la capacidad de diálogo y coordinación entre diversos actores estratégicos en el país.
- Participantes reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la competitividad nacional, reconociendo la importancia de contar con reglas claras y una perspectiva global.
CompiteGuate, con esta segunda edición de su congreso, refuerza su posición como referente técnico y espacio fundamental para el diseño y fortalecimiento de políticas modernas que respalden el desarrollo económico. Las conclusiones y propuestas discutidas en el evento serán insumo clave para la evolución de la política de competencia en Guatemala, en beneficio de toda la sociedad.