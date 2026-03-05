Verano 2026: Helados Sarita con Sorby Twist y Vasos Exclusivos

Helados Sarita impulsa su presencia en la temporada de verano 2026 con el lanzamiento de innovadoras experiencias refrescantes a nivel nacional. La marca guatemalteca presentó oficialmente sus propuestas, destacando sus bebidas y los populares Sorby Twist como los productos estrella de la temporada. Desde Ciudad de Guatemala, el 6 de marzo de 2026, la compañía anunció una oferta que fusiona innovación, productos icónicos y nuevas vivencias para sus consumidores.
En los meses más cálidos del año, Helados Sarita busca acompañar a las familias guatemaltecas con opciones refrescantes, ideales para compartir y transformar cada visita en un momento especial. La empresa reafirma su compromiso con la innovación constante y el fortalecimiento de su alcance en todo el país, en línea con su visión de crecimiento y cercanía con el consumidor.
Álvaro Rodríguez, Gerente de Mercadeo de Helados Sarita, expresó: "En Helados Sarita entendemos que el verano es una temporada clave para conectar con nuestros consumidores. Más allá de presentar novedades, nuestro propósito es seguir creando experiencias que acompañen a las familias guatemaltecas en sus momentos de disfrute, reforzando nuestra cercanía, innovación y compromiso con ofrecer siempre lo mejor en cada visita".
Un verano para coleccionar y disfrutar
Para esta temporada, Helados Sarita va más allá del sabor, promoviendo la convivencia y el disfrute compartido con productos diseñados para todos los gustos. Como parte de esta iniciativa, la marca realza sus deliciosas bebidas refrescantes, presentándolas en vasos coleccionables de edición limitada con un diseño alusivo al verano.
Los consumidores podrán adquirir por Q. 32.00 bebidas como Topping Shake, Milk Shake, Nevada, Smoothies de Frozen Yogurt y Mangonada. Estas opciones estarán disponibles en uno de los cuatro diseños exclusivos de vasos, invitando a los clientes a regresar y coleccionarlos todos.
Fabiola Rodríguez, Gerente de Heladerías de Helados Sarita, comentó sobre esta estrategia: "Con nuestros nuevos productos refrescantes, queremos conectar y crear momentos memorables. Con los vasos coleccionables, buscamos que cada visita a Helados Sarita sea una experiencia que invite a regresar".
El Twist refrescante de Sarita
La marca también le da un giro al verano con sus paletas Sorby Twist y Sorby Twist Cremoso, ideales para los días de mayor calor. El Sorby Twist se distingue por su textura ligera y un perfil de sabor intenso, ofreciendo una opción accesible y de consumo inmediato. Por otro lado, el Sorby Twist Cremoso brinda una experiencia más suave y una mayor sensación en boca gracias a su textura cremosa. Ambos productos se encuentran disponibles en todos los congeladores de Helados Sarita para el consumo diario.
Gustavo Monzón, Gerente de Mercado Abierto de Helados Sarita, destacó la visión detrás de estos productos: "Lo que deseamos es llegar con estos productos a cada rincón del país, brindando una experiencia única que puedan compartir con cada integrante de la familia en cualquier momento".
Las bebidas en vasos coleccionables estarán disponibles en todas las heladerías Sarita del país a un precio de Q. 32.00. Las paletas Sorby Twist y Sorby Twist Cremoso se podrán encontrar en los congeladores a Q. 3.00 y Q. 5.00, respectivamente.
Novedades para todos los gustos
Como parte de las innovaciones, Helados Sarita incorpora el nuevo Frozen Yogurt Frutos del Bosque, elaborado con fresa, arándanos y mora. Esta adición amplía la oferta de sabores frutales y opciones refrescantes dentro del portafolio, disponible por Q. 26.00.
Asimismo, la marca refuerza el sabor de temporada con el Cono Waffle Doble, que permite combinar dos bolas de cualquier nieve, incluso de sabores distintos, en una sola presentación por Q. 29.00.
Adicionalmente, Helados Sarita presenta nuevos combos en Giga Café y el nuevo Frappe de Giga Café Chocolate Blanco, una deliciosa combinación de café con chocolate blanco. Este frappe está disponible a Q. 32.00 en vaso regular y a Q. 35.00 en vaso coleccionable, para quienes desean disfrutar la experiencia completa.
Los lanzamientos estarán disponibles desde marzo hasta el 24 de mayo de 2026 en heladerías Sarita y puntos de venta autorizados a nivel nacional. Con estas opciones, la marca invita a las familias guatemaltecas a vivir un verano lleno de sabor, color y momentos para compartir. Para conocer más sobre estos y otros productos, los consumidores pueden seguir sus redes sociales oficiales como Helados Sarita.