Raptor Mora Azul: La Bebida Energética del Verano 2026

Raptor, la reconocida marca de bebidas energéticas, ha anunciado el lanzamiento de su más reciente innovación para la temporada estival de 2026: el sabor Tornado Mora Azul, una propuesta diseñada para inyectar energía y frescura al verano en Guatemala. Este nuevo producto busca responder a la creciente demanda de los consumidores por opciones más atrevidas, frutales y refrescantes dentro de la categoría de bebidas energéticas, consolidando la estrategia de la marca para sorprender a su público y fortalecer su liderazgo en el mercado nacional.
Desde marzo de 2026, Tornado Mora Azul ya se encuentra disponible en una amplia red de puntos de venta, incluyendo tiendas de barrio y los establecimientos Super 24. La introducción de este sabor no solo busca satisfacer la preferencia por experiencias gustativas intensas, sino también motivar a los consumidores a explorar alternativas novedosas sin perder la esencia energizante que caracteriza a Raptor. La bebida promete una experiencia vibrante, especialmente concebida para los días cálidos y activos del verano.
Innovación y sabor
El lanzamiento de Tornado Mora Azul es un reflejo claro de la visión de Raptor de mantenerse a la vanguardia, escuchando activamente las tendencias del mercado y las preferencias de sus consumidores. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de innovación continua que busca ofrecer productos diferenciados y memorables. Ricardo López, gerente de categoría de energizantes en Maravilla, enfatizó la relevancia de esta novedad: "Este nuevo sabor surge como respuesta a consumidores que buscan energía con una experiencia diferenciada y memorable. Tornado Mora Azul es nuestra invitación a vivir el verano con intensidad".
Con esta adición a su portafolio, Raptor aspira a ampliar su base de consumidores, atrayendo a un público joven y adulto que valora la novedad y la intensidad. Asimismo, la marca busca reforzar la lealtad de sus seguidores actuales y consolidar su imagen como una empresa dinámica y en constante evolución. La estrategia de lanzamiento incluye un robusto plan de marketing que abarca activaciones especiales, degustaciones y una fuerte presencia en eventos de verano.
Nueva experiencia de sabor
El producto se presenta en una lata de 473 ml, con un diseño renovado que captura la esencia del nuevo sabor. Este empaque destaca por sus tonos vibrantes y elementos gráficos inspirados en el concepto "Tornado", reflejando la energía y el dinamismo que la bebida promete.
Emilio Espinoza, gerente regional de Raptor, destacó el perfil del consumidor al que se dirige esta nueva propuesta: "Raptor es para el verdadero trabajador duro. Tornado Mora Azul está hecho para darle una nueva experiencia de sabor y energía a quienes no se rinden en este verano exigente de calor y actividad física". La marca confía en que Tornado Mora Azul se convertirá en uno de los sabores predilectos de la temporada veraniega de 2026, gracias a su perfil atrevido y refrescante que resuena directamente con los consumidores que valoran la innovación y buscan experiencias intensas en sus bebidas energéticas.
La expectativa es que la recepción del público sea sumamente positiva, consolidando a Tornado Mora Azul como un éxito de temporada y reafirmando el compromiso de Raptor con la calidad, la innovación y la satisfacción de sus consumidores en un mercado cada vez más competitivo.