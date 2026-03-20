Unicrese: Tshirt Max Llega a Guatemala y Potencia la Industria

UNICRESE | Tshirt Max comenzó operaciones en Guatemala, sumando su experiencia de más de 35 años en la confección y distribución de uniformes a la dinámica del mercado centroamericano. El 14 de marzo, la compañía realizó la apertura oficial de su primera sucursal en el país, apostando por un espacio moderno y funcional ubicado en la 10ª calle, 0-56, Zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
Expansión estratégica en Centroamérica
La llegada de UNICRESE | Tshirt Max a Guatemala consolida a la empresa como un referente en el sector de uniformes corporativos, industriales, militares y promocionales. Con esta nueva sucursal, la firma refuerza su presencia en una región donde la demanda de soluciones textiles especializadas continúa en aumento. La compañía apostó por un portafolio integral que responde a las necesidades de organizaciones exigentes y diversas industrias.
El nuevo local cuenta con diseño pensado para la comodidad de los clientes y la exhibición eficiente de productos. De esta manera, quienes visitan la tienda pueden acceder fácilmente a las distintas líneas disponibles y recibir atención personalizada para elegir el uniforme ideal según sus requerimientos.
Compromiso con el desarrollo local
La apertura de Tshirt Max en Guatemala genera nuevas oportunidades de empleo y fortalece el ecosistema empresarial local. La marca destacó que uno de sus principales objetivos es aportar al crecimiento económico del país, aliándose con proveedores y clientes guatemaltecos para construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza y la colaboración.
UNICRESE | Tshirt Max reafirma su compromiso con la calidad, la innovación continua y un servicio cercano a cada cliente. La empresa señaló que su estrategia se centra en adaptarse a las tendencias y requerimientos del mercado guatemalteco, manteniendo altos estándares en cada etapa de producción y distribución.
Un portafolio integral para cualquier ocasión
La compañía ofrece una amplia variedad de líneas que incluyen uniformes corporativos, industriales, militares y promocionales. Su apuesta por la diversidad de productos le permite adaptarse tanto a grandes corporativos como a pequeñas empresas, cumpliendo con las expectativas de calidad y funcionalidad en diferentes entornos laborales.
- Uniformes corporativos: diseños modernos y personalizados para todo tipo de empresas.
- Uniformes industriales: tejidos y confecciones orientados a la resistencia y seguridad en ambientes de trabajo exigentes.
- Uniformes militares: líneas exclusivas con materiales especializados.
- Uniformes promocionales: opciones versátiles para impulsar marcas y eventos.
El enfoque de UNICRESE | Tshirt Max está en soluciones que se adaptan a cada cliente y a cualquier necesidad de uso, consolidando su posición competitiva en el mercado guatemalteco y centroamericano.
Relaciones sólidas y comunicación activa
Desde la empresa manifestaron: "Creemos firmemente que unidos crecemos, y este nuevo paso nos permite continuar construyendo relaciones sólidas con nuestros clientes y aliados estratégicos". UNICRESE | Tshirt Max invita a los guatemaltecos a conocer sus novedades, tendencias y promociones a través de sus cuentas oficiales en Facebook e Instagram como @Tshirmaxguatemala.