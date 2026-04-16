Premian a Mejores Instaladores de Tablaroca: Sistegua y USG

Sistegua en colaboración con USG organizó la primera edición de "El Mejor Tablaroquero", una competencia que reconoció el talento y la profesionalización de los instaladores de sistemas livianos durante la Construfer Internacional 2026, evento encabezado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción.
El objetivo central fue resaltar y premiar la habilidad de los tablaroqueros guatemaltecos, quienes juegan un papel fundamental en el avance de la industria de la construcción en el país.
Competencia enfocada en la excelencia técnica
Durante la competencia, los participantes se enfrentaron al reto de instalar USG TABLAROCA® ULTRALIGHT® bajo estrictos estándares de calidad. Las pruebas evaluaron no solo el dominio técnico, sino también el conocimiento y la correcta aplicación de cada proceso de instalación. Esto incluyó desde la interpretación precisa de planos, hasta el uso de herramientas y la implementación de normas de seguridad.
El evento subrayó el compromiso con la profesionalización del segmento de sistemas livianos y la búsqueda constante de innovación. Cada participante mostró su destreza en un entorno real de obra, lo que permitió resaltar aquellos aspectos que definen a un profesional destacado en el rubro.
Aspectos evaluados durante la competencia
El proceso de evaluación contempló diversas áreas clave del trabajo tablaroquero:
- Interpretación y análisis de planos
- Exactitud en la medición y el corte de materiales
- Armado preciso de la estructura
- Buenas prácticas en la instalación de USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®
- Aplicación de tratamiento de juntas y acabados de calidad
Además, el jurado evaluador tomó en cuenta el uso óptimo de herramientas especializadas y la correcta aplicación de equipos de seguridad durante todas las etapas del proceso.
Un impulso al desarrollo del sector
La realización de "El Mejor Tablaroquero" consolida a Sistegua como un referente en la promoción del profesionalismo y en la generación de espacios que elevan los estándares de calidad en la construcción. Mediante la organización de este tipo de eventos, Sistegua y USG abren la puerta para que instaladores de todo el país demuestren su experiencia y eleven su nivel competitivo.
La competencia también contribuyó al reconocimiento social y profesional de los trabajadores, destacando su aporte esencial en la innovación y el crecimiento del sector. Así, Sistegua reafirma su compromiso con la capacitación continua, el liderazgo en sistemas livianos y la generación de valor agregado para el mercado guatemalteco de la construcción.
Profesionalismo, seguridad y talento
El evento puso sobre la mesa la importancia de la formación especializada y del cumplimiento de normas de seguridad en cada proyecto. Tanto la selección como la premiación de los mejores tablaroqueros se basó en criterios objetivos, orientados a garantizar trabajos sostenibles, seguros y de alto rendimiento.
Sistegua y USG reiteran su compromiso de seguir uniendo esfuerzos para profesionalizar a los instaladores y promover prácticas que impacten positivamente en la industria a nivel nacional, consolidando una visión de futuro orientada hacia la calidad, la eficiencia y la innovación en la construcción liviana.