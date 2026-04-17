Claro Guatemala: Tres Premios por Innovación y Desempeño

Claro Guatemala fue reconocida recientemente por su liderazgo e innovación al recibir los premios Top of Mind (TOM) en la categoría de telefonía, además de los galardones Protagonistas de Mercadeo, que destacan a Diego Sibrián Grande, Director Regional de Mercadeo, y a Willy Andreatta De León, Gerente de Mercadeo de la empresa.
Premios que marcan tendencia en el mercado
La distinción Top of Mind (TOM), obtenida por Claro Guatemala, es resultado de un estudio considerado referente en Centroamérica por su profundidad y trayectoria. Dicha investigación contó con la colaboración de Estrategia & Negocios y la reconocida firma Kantar Mercaplan, consolidando su relevancia para el sector de marketing en la región.
El análisis TOM busca identificar las marcas que permanecen en la preferencia y memoria del consumidor, en función de la calidad y profesionalismo en sus servicios. Son resultados que revelan aquellos nombres que logran un posicionamiento fuerte y una experiencia positiva entre los usuarios durante el periodo evaluado.
Innovación y liderazgo en tecnología
El reconocimiento para Claro valida años de esfuerzo en la modernización de infraestructura, tecnología y capacitación para su personal. Parte fundamental ha sido su inversión en estudios de campo en telecomunicaciones, con el objetivo de proveer cobertura más amplia y ofrecer la mejor calidad de señal y velocidad con la red 5G.
Claro destacó como pionera al implementar la tecnología 5G en Guatemala, estableciendo estándares más altos para el acceso a internet móvil y reconfigurando la experiencia digital para miles de usuarios.
Red más veloz del país
Por quinto año consecutivo, la reconocida firma internacional Ookla premió a Claro como la red móvil y fija más rápida de Guatemala. Este logro posiciona a la compañía a la vanguardia tecnológica en velocidad y confiabilidad, destacando su constancia y excelencia en el servicio.
Diego Sibrián, Director Regional de Mercadeo, señaló que estos reconocimientos motivan a Claro a seguir innovando y a fortalecer su aporte al crecimiento del país. El ejecutivo hizo énfasis en que la empresa busca llevar conectividad a más zonas, consolidando la cobertura de fibra óptica y ofreciendo beneficios como la acumulación de gigas y aplicaciones ilimitadas para sus usuarios.
Los servicios de la compañía benefician de manera directa sectores como industria, banca y agricultura, así como rubros sociales y culturales incluyendo arte, entretenimiento y especialmente educación. En este sentido, Claro subraya el papel de la educación como pilar fundamental para el desarrollo económico, social y sostenible de Guatemala, generando igualdad de género e impulsando la innovación.
Posicionamiento y lazos con el consumidor
El galardón recibido refleja la fuerte presencia de Claro en la mente y preferencia de la población guatemalteca, cimentando una relación de confianza, seguridad y cercanía que contribuye a un impacto social positivo y un lazo emocional con sus usuarios a largo plazo.
América Móvil, empresa matriz de Claro, se posiciona como el principal proveedor de soluciones integradas de telecomunicaciones en América Latina. Maneja una plataforma global que abarca 23 países en América y Europa, sirviendo a más de 410 millones de clientes, incluyendo 331 millones de suscriptores móviles y 79 millones en línea fija al cierre de 2025.