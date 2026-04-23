Haier y Mabe lanzan la nueva era del hogar inteligente

Haier y Mabe presentaron en Guatemala sus más recientes innovaciones para el hogar inteligente, lanzando una nueva línea de televisores, una lavasecadora avanzada y equipos para cocina que integran tecnología de última generación con funcionalidades orientadas al bienestar y la eficiencia en el hogar moderno.
En sintonía con las principales tendencias globales, Haier refuerza su apuesta por soluciones de alta tecnología, diseño y funcionalidad. La firma lanzó oficialmente una línea renovada de productos destinada a transformar la experiencia de estar en casa, con una visión centrada en facilitar las tareas diarias y elevar la calidad de vida.
La nueva gama de televisores inteligentes de Haier llega al país con tres modelos de distintos tamaños y tecnologías, pensados para adaptarse a diferentes espacios y necesidades. Los equipos combinan precisión en la imagen desde definiciones HD hasta el nivel 4K UHD. Entre sus modelos se encuentran:
- 32 pulgadas (HD): Ideal para ambientes pequeños, incorpora tecnología LED y HDR10, logrando colores intensos y buen contraste.
- 43 pulgadas (Full HD): Ofrece mayor detalle visual gracias a la resolución Full HD y compatibilidad con HDR10, adecuado para salas y áreas multifuncionales.
- 50 pulgadas (4K UHD): Orientado a experiencias inmersivas, integra HDMI 2.1 con ALLM y eARC, además de mayores capacidades de procesamiento (2GB de RAM y 32GB de almacenamiento), lo que optimiza videojuegos y contenidos avanzados.
Toda la línea cuenta con Google TV, que centraliza plataformas de streaming y aplicaciones en una interfaz amigable. Los modelos incluyen Chromecast, conexión WiFi y Bluetooth, y sonido dbx-tv®, asegurando una experiencia audiovisual de alto nivel.
Lavasecadora Haier
Diseñada para familias modernas que buscan eficiencia, la nueva lavasecadora de Haier ofrece una capacidad de 18 kg para lavado y 10 kg para secado. Este equipo se distingue por optimizar el tiempo de gestión de la ropa y destacar en tres ejes principales: rendimiento, higiene y protección de tejidos.
Su Motor Direct Motion garantiza bajo nivel de vibración y ruido, proporcionando durabilidad y una operación más silenciosa. La tecnología ABT® elimina hasta 99,99% de bacterias, sumada a la función I-Refresh que utiliza micro vapor para minimizar olores, alérgenos y arrugas. Además, el tambor Pillow Tub protege la ropa y su diseño interno facilita cargas voluminosas.
Incluye 14 programas automáticos, personalización de temperatura y centrifugado, sistema Dual Spray de limpieza interna, y la función Delay para diferir ciclos según la necesidad del usuario. Es una solución integral que combina tecnología, practicidad y bienestar en una sola máquina.
Cocina práctica
Mabe presentó una nueva línea de estufas que responde a la tendencia de alimentación saludable y practicidad en la cocina. Incorpora la función Air Fry para preparar comidas crujientes con hasta 85% menos grasa, posibilitando alternativas más sanas sin requerir equipos adicionales.
La tecnología Ultimate y Perfect Cook optimizan la distribución del calor en el horno garantizando resultados consistentes. Los equipos incluyen quemadores de diferentes potencias, adaptándose a una amplia variedad de recetas, desde las simples hasta las más elaboradas.
Para facilitar el uso diario, los electrodomésticos cuentan con guías de cocción, encendido electrónico y hornos de gran capacidad, acompañados de soluciones de limpieza avanzada como Easy Clean Pro, recubrimiento TEON y función Steam Clean. De este modo, la línea de Mabe no solo se centra en la preparación de alimentos, sino también en la limpieza eficiente, integrando tecnología y practicidad para el estilo de vida actual.
Estos productos ya están disponibles en Guatemala, permitiendo a los consumidores dar un paso adelante en la modernización y automatización de sus hogares.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*