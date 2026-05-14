IFC y BAC Guatemala invierten USD 230 millones en MIPYMES

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció una significativa inversión en BAC Guatemala, una de las principales entidades financieras del país. Esta operación, fechada el 11 de mayo de 2026, tiene como objetivo principal ampliar el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), fortalecer las finanzas sostenibles y generar nuevas oportunidades de empleo en la nación centroamericana.
El paquete de financiamiento de IFC asciende a un préstamo a largo plazo de USD 200 millones y una línea de comercio exterior de USD 30 millones. Estos recursos permitirán a BAC Guatemala expandir su cartera de créditos para pequeños negocios, proyectando la creación de hasta 52,000 empleos directos, indirectos e inducidos. Además, la iniciativa busca impulsar la resiliencia nacional mediante el fomento de construcciones sostenibles y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala, destacó la alineación de esta alianza con la misión del banco. "En BAC nos guía nuestro propósito de generar prosperidad a las comunidades a las que servimos, generando Triple Valor: económico, social y ambiental. Esta alianza con IFC se alinea con este objetivo y nos permite continuar impulsando oportunidades de crecimiento y potenciando la inclusión financiera en el país, asegurando que más empresas y guatemaltecos accedan a opciones de financiamiento sostenibles y responsables", afirmó Maldonado.
Por su parte, Sanaa Abouzaid, directora de División de IFC para México, Centroamérica y República Dominicana, enfatizó la importancia de la colaboración. "Estamos orgullosos de fortalecer nuestra alianza estratégica con BAC en Centroamérica. Con eje en la creación de empleo, este nuevo acuerdo dinamizará al sector productivo y promoverá soluciones sostenibles en Guatemala", señaló Abouzaid.
Impacto en las Mipymes Guatemaltecas
La relevancia de esta inversión radica en el papel crucial de las mipymes en la economía guatemalteca. Actualmente, existen cerca de 370,000 mipymes en el país, las cuales contribuyen aproximadamente con el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 77% del empleo total. A pesar de su importancia, estas empresas enfrentan una significativa brecha de financiamiento, estimada en USD 15,000 millones, lo que representa cerca del 20% del PIB y limita su competitividad y potencial de crecimiento. Esta situación se agrava en un país como Guatemala, clasificado por el Banco Mundial entre los más expuestos a eventos climáticos extremos como inundaciones, huracanes y terremotos, lo que subraya la necesidad de inversiones en resiliencia y sostenibilidad.
Esta transacción marca la primera colaboración de IFC directamente con BAC Guatemala, consolidando una relación estratégica que ya se ha extendido por Centroamérica. Desde 2025, IFC ha realizado inversiones en BAC El Salvador y BAC Costa Rica, haciendo de esta la tercera operación con el grupo financiero en la región. Como parte integral del acuerdo, IFC brindará asesoramiento experto a BAC Guatemala en el diseño de productos financieros específicos y adaptados a las necesidades de las mipymes, buscando maximizar el impacto de la inversión y asegurar una mayor inclusión financiera.
La Corporación Financiera Internacional (IFC) es un miembro destacado del Grupo Banco Mundial y se posiciona como la principal institución internacional de desarrollo enfocada en el sector privado de los mercados emergentes. Con operaciones en más de 100 países, IFC emplea su capital, conocimientos especializados e influencia para fomentar mercados y oportunidades en las naciones en desarrollo. Durante el ejercicio de 2025, IFC comprometió una cifra récord de USD 71,700 millones para empresas privadas e instituciones financieras en países en desarrollo, movilizando soluciones y capital del sector privado con el propósito de construir un mundo sin pobreza en un planeta habitable.