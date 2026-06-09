Banco Promerica: Sostenibilidad en Finanzas Responsables

Banco Promerica Guatemala destacó su liderazgo en sostenibilidad corporativa al participar activamente en el foro regional "Sostenibilidad como Nuevo Norte", organizado por Revista Vida y Éxito, celebrado en junio de 2026. La institución fue reconocida por encabezar dialogos sobre finanzas sostenibles y alinear su modelo de negocio con los criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza), consolidando su posición como referente dentro del sistema bancario guatemalteco.
El evento reunió a influyentes figuras del sector empresarial del país para debatir cómo los principios ASG pueden fortalecer la resiliencia y competitividad duradera de las empresas. En el panel central "Liderazgo que impulsa la sostenibilidad", el gerente general de Banco Promerica Guatemala, Ing. Edgar Bran, remarcó el rol protagonista de la banca responsable en el éxito empresarial, especialmente al presentar soluciones financieras aplicadas y concretas.
Innovación con impacto: bonos temáticos y certificaciones pioneras
El Ing. Bran expuso algunos de los mayores logros de la entidad, resaltando iniciativas innovadoras que marcan pauta en el sector local. Mencionó la primera emisión de bonos bancarios con temática sostenible en Guatemala por USD 50 millones, seguida de una emisión social de USD 15 millones, y la obtención de la certificación EDGE para el primer edificio corporativo del país. Estas acciones representan hitos relevantes que posicionan al banco como un actor clave en el avance de los estándares ASG en Guatemala.
Compromiso social y ambiental a través de programas de impacto
La participación de Banco Promerica se amplió al panel "Miradas expertas para una sostenibilidad integral", donde el gerente financiero, Lic. Marvin Ávila, expuso el impacto social generado a través del programa Puntos Verdes Promerica. Este programa ha canalizado más de Q1,400,000.00 en beneficio de organizaciones dedicadas al desarrollo social y ambiental en el país, reafirmando el compromiso de la entidad con el bienestar colectivo y la protección del entorno.
"En Banco Promerica estamos convencidos de que el desarrollo económico de Guatemala se robustece cuando se acompaña de conservación ambiental, bienestar social y una gobernanza transparente," puntualizó el Ing. Edgar Bran. Subrayó la intención de la institución de continuar fomentando soluciones financieras innovadoras que multipliquen las oportunidades para sus clientes y aporten en la construcción de un futuro sostenible.
Reconocimiento a la gestión sostenible y liderazgo empresarial
Durante el foro, Banco Promerica Guatemala recibió una distinción por sus avances y resultados sobresalientes en la aplicación de políticas ASG. Este reconocimiento consolida a la entidad como un modelo a seguir en la integración efectiva de rentabilidad y responsabilidad social, reafirmando que ambos pueden y deben coexistir en el sector financiero.
La entidad expresó su agradecimiento a Revista Vida y Éxito por fomentar espacios dedicados a la discusión y promoción de prácticas empresariales orientadas a la responsabilidad y sostenibilidad. El banco reiteró su compromiso con una gestión capaz de integrar crecimiento, innovación y valor sostenible, contribuyendo de manera activa al desarrollo inclusivo, fuerte y respetuoso del entorno en Guatemala.
Presencia regional y visión a largo plazo
Grupo Promerica, presente desde hace 35 años, continúa expandiendo su oferta de productos y servicios financieros en nueve países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador e Islas Caimán. Desde su fundación, la institución mantiene una estrategia centrada en la cercanía con sus comunidades, la construcción de relaciones de confianza y un marcado espíritu emprendedor adaptado a cada contexto local.
Banco Promerica Guatemala reafirma con cada acción su apuesta por políticas y gestiones que integran factores económicos, sociales y ambientales, apostando por un modelo de banca responsable que influye no solo en su entorno inmediato, sino en el desarrollo sostenible de la región.