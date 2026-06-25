 Xiaomi 17T llega con cámaras Leica y batería 7000 mAh

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
54
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
54
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Empresas

Xiaomi 17T Series llega al país con cámaras Leica, batería de hasta 7000 mAh y mucho más

La nueva generación de smartphones de Xiaomi aterriza en Guatemala con innovaciones que prometen transformar la fotografía móvil, la autonomía y el rendimiento.

Compartir:
Xiaomi, Xiaomi
Xiaomi / FOTO: Xiaomi
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La nueva Xiaomi 17T Series ya está disponible en Guatemala y llega con una apuesta clara: acercar características premium a un mayor número de usuarios.  La familia está integrada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, dos dispositivos que destacan por incorporar fotografía desarrollada junto a Leica, baterías de larga duración, pantallas de alta calidad y procesadores de última generación.

Uno de los principales atractivos de esta nueva serie es la incorporación, por primera vez en la línea T, del teleobjetivo Leica x5, una tecnología que amplía las posibilidades de la fotografía móvil.  Ambos smartphones cuentan con una cámara principal de 50 megapíxeles acompañada por ópticas desarrolladas en colaboración con Leica, permitiendo obtener imágenes con mayor nivel de detalle, colores naturales y un mejor manejo de la iluminación.

Además, el teleobjetivo permite capturar objetos a tan solo 30 centímetros de distancia y realizar acercamientos de gran calidad mediante zoom óptico y funciones potenciadas por inteligencia artificial.  A esto se suman herramientas como Leica Live Portrait, para retratos más expresivos, y Ultra-HD Live Moment, que permite grabar secuencias en resolución 4K y seleccionar posteriormente el mejor instante de una escena en movimiento.

La experiencia visual también recibe una importante actualización. La Xiaomi 17T Series incorpora pantallas AMOLED con resolución 1.5K y un brillo máximo de hasta 3,500 nits, ofreciendo excelente visibilidad incluso bajo la luz directa del sol.

Más de Xiaomi 17T Series

Asimismo, integra el sistema Xiaomi Vision Care, diseñado para reducir la fatiga visual mediante tecnologías que disminuyen la emisión de luz azul y el parpadeo de la pantalla. Gracias a estas innovaciones, la serie se convierte en la primera línea de smartphones de Xiaomi en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

El modelo Xiaomi 17T Pro añade una tasa de refresco de hasta 144 Hz y un diseño con bordes más delgados gracias a la tecnología LIPO, mientras que el Xiaomi 17T apuesta por un formato más compacto y ligero. En cuanto al rendimiento, Xiaomi apuesta por baterías de silicio-carbono de nueva generación.

Xiaomi presenta la Serie Xiaomi 17: una nueva referencia en fotografía móvil con la esencia Leica

Lo que comenzó como una colaboración tecnológica hoy aparece en momentos reales que muestran la evolución de la fotografía móvil.

El Xiaomi 17T Pro incorpora una batería de 7,000 mAh, la más grande utilizada por la marca en un smartphone para mercados internacionales. Por su parte, el Xiaomi 17T integra una batería de 6,500 mAh con tecnología HyperCharge de 67 W, manteniendo un diseño compacto sin sacrificar duración.

Ambos modelos también son compatibles con cargadores de terceros gracias al soporte PPS.

En Portada

Caso Odebrecht: CC ratifica fallo que beneficia a Sinibaldit
Nacionales

Caso Odebrecht: CC ratifica fallo que beneficia a Sinibaldi

04:50 PM, Jun 25
Gobierno honra a maestros con la Orden Francisco Marroquín por su impacto transformadort
Nacionales

Gobierno honra a maestros con la Orden Francisco Marroquín por su impacto transformador

04:27 PM, Jun 25
ONU alerta sobre el deterioro de la independencia judicial en Guatemalat
Nacionales

ONU alerta sobre el deterioro de la independencia judicial en Guatemala

03:01 PM, Jun 25
Empresario del transporte busca recuperar propiedades t
Nacionales

Empresario del transporte busca recuperar propiedades

03:42 PM, Jun 25
VIDEO: Pescadores graban momento en que comienzan los terremotos en Venezuelat
Internacionales

VIDEO: Pescadores graban momento en que comienzan los terremotos en Venezuela

03:44 PM, Jun 25

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaCopa del MundoEstados Unidosuniversofutbolredes socialesMéxicoFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar