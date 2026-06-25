Xiaomi 17T llega con cámaras Leica y batería 7000 mAh

La nueva Xiaomi 17T Series ya está disponible en Guatemala y llega con una apuesta clara: acercar características premium a un mayor número de usuarios. La familia está integrada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, dos dispositivos que destacan por incorporar fotografía desarrollada junto a Leica, baterías de larga duración, pantallas de alta calidad y procesadores de última generación.
Uno de los principales atractivos de esta nueva serie es la incorporación, por primera vez en la línea T, del teleobjetivo Leica x5, una tecnología que amplía las posibilidades de la fotografía móvil. Ambos smartphones cuentan con una cámara principal de 50 megapíxeles acompañada por ópticas desarrolladas en colaboración con Leica, permitiendo obtener imágenes con mayor nivel de detalle, colores naturales y un mejor manejo de la iluminación.
Además, el teleobjetivo permite capturar objetos a tan solo 30 centímetros de distancia y realizar acercamientos de gran calidad mediante zoom óptico y funciones potenciadas por inteligencia artificial. A esto se suman herramientas como Leica Live Portrait, para retratos más expresivos, y Ultra-HD Live Moment, que permite grabar secuencias en resolución 4K y seleccionar posteriormente el mejor instante de una escena en movimiento.
La experiencia visual también recibe una importante actualización. La Xiaomi 17T Series incorpora pantallas AMOLED con resolución 1.5K y un brillo máximo de hasta 3,500 nits, ofreciendo excelente visibilidad incluso bajo la luz directa del sol.
Más de Xiaomi 17T Series
Asimismo, integra el sistema Xiaomi Vision Care, diseñado para reducir la fatiga visual mediante tecnologías que disminuyen la emisión de luz azul y el parpadeo de la pantalla. Gracias a estas innovaciones, la serie se convierte en la primera línea de smartphones de Xiaomi en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.
El modelo Xiaomi 17T Pro añade una tasa de refresco de hasta 144 Hz y un diseño con bordes más delgados gracias a la tecnología LIPO, mientras que el Xiaomi 17T apuesta por un formato más compacto y ligero. En cuanto al rendimiento, Xiaomi apuesta por baterías de silicio-carbono de nueva generación.
El Xiaomi 17T Pro incorpora una batería de 7,000 mAh, la más grande utilizada por la marca en un smartphone para mercados internacionales. Por su parte, el Xiaomi 17T integra una batería de 6,500 mAh con tecnología HyperCharge de 67 W, manteniendo un diseño compacto sin sacrificar duración.
Ambos modelos también son compatibles con cargadores de terceros gracias al soporte PPS.