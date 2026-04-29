Xiaomi 17: Innovación en Fotografía Móvil con Essence Leica

Xiaomi ha presentado la Serie Xiaomi 17, destacando los últimos avances de la marca en tecnología móvil. Durante el anuncio, también se dió a conocer una selección de productos AIoT "Smart on the Go", incluyendo el Xiaomi Watch 5 y los REDMI Buds 8 Pro, entre otros; ampliando aún más su ecosistema conectado.
Como eje central del anuncio, Xiaomi presentó una evolución importante en su colaboración con Leica. Esta alianza pasa de un modelo de desarrollo conjunto a un nuevo modelo de co-creación estratégica, estableciendo un nuevo estándar en fotografía móvil y combinando un rendimiento de imagen de nivel flagship con diseños elegantes, duraderos y ergonómicamente refinados.
Respaldada por más de un siglo de experiencia de Leica en fotografía, la Serie Xiaomi 17 ofrece una experiencia completa de smartphone premium, con capacidades avanzadas de foto y video como su eje principal.
Diseño atemporal con la estructura Xiaomi Guardian
La Serie Xiaomi 17 apuesta por un diseño minimalista que combina elegancia y funcionalidad, con líneas limpias, bordes suaves y una estructura optimizada para una experiencia cómoda en mano. Gracias a las curvas Golden Arc y técnicas avanzadas de fabricación LIPO, los dispositivos incorporan biseles ultradelgados que ofrecen una visualización más inmersiva con una pantalla casi sin bordes.
El Xiaomi 17 Ultra destaca por ser el modelo Ultra más delgado y ligero hasta la fecha, con un diseño plano, bordes reducidos y un módulo de cámara más discreto, manteniendo una estética premium. Además, integra la estructura Xiaomi Guardian, que incluye Xiaomi Shield Glass 3.0 con mayor resistencia a caídas, parte trasera de fibra de vidrio de alta resistencia, marco de aluminio y certificación IP68 para protección contra polvo y agua.
Por su parte, el Xiaomi 17 ofrece una experiencia más compacta sin sacrificar potencia, con un diseño renovado, biseles ultradelgados y una estructura robusta que también incorpora la protección Xiaomi Guardian.
Xiaomi × Leica: una colaboración que redefine la imagen móvil
Xiaomi continúa fortaleciendo su alianza con Leica para ofrecer una experiencia fotográfica profesional en la Serie Xiaomi 17. Basada en tratamientos ópticos Leica UltraPure y configuraciones avanzadas de lentes, la serie garantiza un rendimiento consistente en distintas condiciones de luz, preservando detalles tanto en escenas brillantes como en baja iluminación.
Esta evolución también se refleja en la experiencia de quienes utilizan la fotografía y el video como una forma de contar historias. Durante el lanzamiento local de la serie, el fotógrafo guatemalteco José Pablo Anleu, quien lideró un workshop especializado sobre fotografía móvil con el Xiaomi 17 Ultra, compartió su experiencia con el dispositivo:
"La mejor cámara es la que siempre está contigo... pero tiene que responder a TU forma de ver. Con todas las funciones que tiene y la colaboración con Leica, un zoom mecánico impresionante, los Leica Styles y más, el Xiaomi 17 Ultra me permite enfocarme en lo importante cuando hago foto o video: luz, composición y emoción... contar la historia que quiero".
La configuración incorpora recubrimientos multicapa que reducen reflejos e interferencias, permitiendo una captación de luz más limpia. Además, se complementa con herramientas como AI Creativity Assistant y funciones como Xiaomi HyperConnect, que facilitan flujos de trabajo más flexibles.
Fotografía y video de nivel profesional en la Serie Xiaomi 17
El Xiaomi 17 Ultra integra un sensor principal de 1 pulgada con tecnología LOFIC, que mejora la captura de luz y el rango dinámico, junto con un sistema telefoto Leica de 200MP con zoom óptico mecánico de 75-100 mm, capaz de mantener alta calidad de imagen y alcanzar distancias equivalentes de hasta 400 mm. También incorpora altas capacidades de video con grabación cinematográfica en Dolby Vision® o ACES Log de hasta 4K a 120 fps en cámara principal y telefoto.
Por su parte, el Xiaomi 17 ofrece un sistema con sensor Light Fusion, lente telefoto flotante Leica de 60 mm, funciones macro y zoom avanzado, además de una cámara frontal de 50MP con enfoque mejorado y grabación en 4K con alta estabilidad y precisión de color.
Rendimiento de alto nivel con potencia de última generación
La Serie Xiaomi 17 está impulsada por la plataforma Snapdragon® 8 Elite de última generación, que integra CPU, GPU y NPU avanzados para ofrecer un rendimiento superior en fotografía, video, multitarea y gaming.
En cuanto a energía, la serie introduce la nueva batería Xiaomi Surge, con mayor densidad energética gracias a un contenido de silicio optimizado. El Xiaomi 17 Ultra cuenta con una batería de 6000mAh, mientras que el Xiaomi 17 alcanza los 6330mAh. Ambos ofrecen carga rápida de hasta 100W, además de carga inalámbrica, permitiendo una experiencia continua sin interrupciones.
Pantallas diseñadas para claridad y eficiencia
La Serie Xiaomi 17 incorpora pantallas OLED personalizadas con brillo máximo de hasta 3,500 nits, garantizando visibilidad en cualquier entorno. La tasa de refresco adaptativa de 1 a 120Hz, junto con tecnologías como DC dimming, permite una experiencia visual fluida y cómoda, reduciendo la fatiga visual.
El Xiaomi 17 Ultra introduce además la tecnología HyperRGB, que optimiza la claridad de imagen y la eficiencia energética, reforzando la calidad visual.
Un ecosistema inteligente de AIoT más conectado
Durante el lanzamiento regional, Xiaomi también presentó nuevos dispositivos que continúan fortaleciendo su ecosistema "Human × Car × Home", integrando tecnología pensada para una experiencia más conectada, intuitiva y alineada con el día a día de los usuarios.
En Guatemala, algunos dispositivos ya están disponibles exclusivamente en Xiaomi Stores, incluyendo el Xiaomi Watch 5 (Q2,999), Xiaomi UltraThin Power Bank 5000 15W (Q549), Xiaomi Tag (Q119) y REDMI Buds 8 Pro (Q649).
Entre las novedades, también destacan la Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite y Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, productos que llegarán próximamente al país.
Disponible en Guatemala
La nueva Serie Xiaomi 17 ya está disponible en Guatemala con versiones diseñadas para ofrecer una experiencia premium en fotografía, rendimiento y conectividad. Estos son los detalles por modelo:
· Xiaomi 17 Ultra:
- Colores: Negro y Blanco
- Memoria: 16GB RAM + 512GB ROM (memoria expandida hasta 32GB RAM)
- Precio de lanzamiento: Q13,499
- Disponibilidad: Xiaomi Store, Max, Punto Naranja, Elektra, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, RadioShack, Siman, Electrónica Panamericana, Tecno Fácil y Walmart.
- Disponibilidad con operadores: Claro y Tigo
- Incluye regalo de lanzamiento: Xiaomi Photography Kit
· Xiaomi 17:
- Colores: Negro y Azul Hielo
- Memoria: 12GB RAM + 512GB ROM (memoria expandida hasta 24GB RAM)
- Precio de lanzamiento: Q9,299
- Disponibilidad: Xiaomi Store, Max, Punto Naranja, Elektra, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, RadioShack, Siman, Electrónica Panamericana, Tecno Fácil y Walmart.
- Disponibilidad con operadores: Claro y Tigo
- Incluye regalo de lanzamiento: Xiaomi Sound Party
· AIoT disponible en Guatemala
- Xiaomi Watch 5 - Q2,999
- REDMI Buds 8 Pro - Q649
- Xiaomi UltraThin Power Bank 5000 15W - Q549
- Xiaomi Tag - Q119
- Próximamente: Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite y Xiaomi Electric Scooter 6 Pro.
Beneficios de lanzamiento
(Aplican en unidades activadas del 27 de abril de 2026 al 16 de abril de 2027)
Durante el periodo de lanzamiento, los usuarios podrán disfrutar de beneficios exclusivos:
[1] Garantía de 24 meses por desperfectos de fábrica.
[2] Un (1) reemplazo o reparación de pantalla gratuita durante los primeros 6 meses posteriores a la compra.
[3] 3 meses de Google One AI Pro con 2TB de almacenamiento y acceso ampliado a Gemini para nuevos usuarios. Canjeable hasta el 12 de junio de 2027.
[4] 3 meses de YouTube Premium gratis para nuevos usuarios. Canjeable hasta el 31 de agosto de 2026.