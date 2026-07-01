Grupo Solid Expande Liderazgo en Latam con Compra de Crilen

Grupo Solid consolidó su presencia en el Cono Sur al incorporar a la firma argentina Crilen, S.A. en mayo pasado, en una operación que impulsa la estrategia de expansión de la corporación guatemalteca en Latinoamérica.
La integración se celebró con un cóctel en honor al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Argentina en Guatemala, Licenciado Martín Recondo, reuniendo a directivos y colaboradores de ambas organizaciones.
Adquisición estratégica para crecer en la región
La absorción de Crilen al portafolio de Grupo Solid representa un paso clave para reforzar su posición en la industria de pinturas y recubrimientos, consolidando capacidades industriales y comerciales en el Cono Sur. Fundada hace 41 años, Crilen es reconocida por fabricar resinas alquídicas y emulsiones acrílicas para el mercado argentino y países vecinos.
La empresa argentina destaca por su experiencia técnica, poder de manufactura y relación cercana con los clientes. Cuenta con dos plantas de producción, ubicadas en Buenos Aires y San Luis, que fortalecen la red industrial de la corporación.
Expansión y fortalecimiento regional
En palabras del socio fundador de Grupo Solid, Ing. Michael Ascoli, la integración de Crilen permitirá combinar el conocimiento local con la experiencia multilatina, acelerando el desarrollo de nuevas soluciones, ampliando el portafolio y creando valor sostenible para ambas compañías.
Grupo Solid, con más de 71 años operando en la industria, ya tiene presencia productiva y comercial en diez países y cobertura en más de 16 mercados latinoamericanos. La adquisición busca garantizar competitividad, solidez y preparación para los retos del futuro al apalancarse en su equipo humano, capacidad industrial, red comercial y marcas destacadas.
Compromiso con el empleo y crecimiento sostenido
La presidenta de la Junta Directiva, Ing. Yara Argueta, subrayó que Grupo Solid ratifica su compromiso con la generación de empleo en la región al asegurar la continuidad de los 100 colaboradores de Crilen, apoyando así el desarrollo y bienestar de sus familias. La integración promete no sólo mantener el empleo sino abrir nuevas oportunidades laborales en Argentina.
La incorporación de Crilen refuerza la visión de Grupo Solid de liderar e impulsar el crecimiento sostenible en la industria de pinturas y recubrimientos en Latinoamérica, apostando por el capital humano y la innovación industrial.