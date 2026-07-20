Steren inaugura tienda en Plaza Mar: soluciones tecnológicas en Guatemala

Steren refuerza su presencia en Centroamérica con la apertura de su tienda número 21 en Guatemala, situada en Plaza Mar, en zona 14, un punto estratégico tanto por su relevancia comercial como residencial en Ciudad de Guatemala. Esta expansión consolida el compromiso de la empresa mexicana con el crecimiento en la región y con la cercanía hacia sus clientes guatemaltecos.
La llegada de esta nueva tienda responde al objetivo de fortalecer la relación con consumidores, empresarios, emprendedores y profesionales que buscan soluciones tecnológicas innovadoras, accesibles y adaptadas a sus necesidades diarias. Con más de setenta años en el mercado, Steren ha alcanzado una sólida reputación en América Latina y cuenta con más de 700 tiendas y miles de puntos de venta en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana.
Un modelo de negocio dinámico y en expansión
La fórmula de Steren combina tiendas físicas, comercio electrónico, asesoría personalizada y un portafolio de más de 4,000 productos en tecnología. Desde su ingreso al mercado guatemalteco en 2012, la compañía ha mostrado un crecimiento sostenido, posicionándose como una marca de referencia en tecnología y electrónica para familias, estudiantes, empresas y emprendedores en diferentes regiones del país.
Con cada nueva apertura, Steren genera empleos directos e indirectos y promueve el desarrollo económico local. Además, cada tienda impulsa la transformación digital en las comunidades donde se instala, acercando la innovación a sectores clave de la sociedad.
Confianza renovada en el mercado guatemalteco
La apertura en Plaza Mar subraya la confianza de la marca en Guatemala como un mercado clave en la estrategia regional. Durante más de una década, Steren ha forjado relaciones comerciales duraderas basadas en la confianza, el servicio y el compromiso mutuo, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos económicos entre Guatemala y México.
La Dirección General de Steren Guatemala afirmó: "Guatemala se ha convertido en uno de los mercados más importantes para Steren en Centroamérica. Cada nueva apertura representa una oportunidad para acercar tecnología útil a las personas y fortalecer nuestra relación con las comunidades".
Variedad, innovación y asesoría personalizada
La tienda de Plaza Mar ofrecerá un portafolio completo que abarca conectividad, redes Wi-Fi, energía, seguridad, videovigilancia, audio profesional, entretenimiento, cómputo, movilidad y accesorios para dispositivos móviles. Además, incluye su reconocida línea Smart Home, con asesoría especializada y una experiencia de compra centrada en las demandas de cada cliente.
La estrategia de expansión de Steren continúa: próximamente abrirán una nueva sucursal en Miraflores, reafirmando el compromiso de la marca con el desarrollo tecnológico, económico y comercial de Guatemala.