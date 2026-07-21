Le Male in Blue: La Nueva Fragancia de Jean Paul Gaultier en Guatemala

Jean Paul Gaultier presenta Le Male In Blue Eau de Parfum, una nueva edición limitada que reinventa al icónico marinero de la Maison con una propuesta más intensa, magnética y audaz.
Inspirada en la fuerza indomable del mar, esta fragancia llega para hombres que enfrentan cada desafío con determinación, confianza y una actitud imposible de ignorar.
Vestido en un profundo azul metalizado, con vetas negras translúcidas, el emblemático torso de Jean Paul Gaultier se transforma en una pieza visualmente poderosa.
Su diseño evoca las olas del océano, el misterio de las profundidades marinas y el espíritu libre del marinero que no sigue la corriente: la crea.
Mientras Le Male Eau de Toilette reina con su icónico tono turquesa, Le Male In Blue irrumpe con una identidad más intensa y desafiante. Esta edición limitada apuesta por una estética moderna, elegante y magnética, ideal para quienes buscan destacar con seguridad y autenticidad.
Su frasco en azul metálico representa fuerza, libertad y carácter. Es una declaración visual que conecta con hombres que no temen avanzar, tomar decisiones y dejar huella en cada momento.
Una fragancia que despierta los sentidos
Firmada por la perfumista Natalie Cetto, Le Male In Blue propone una composición aromática especiada que combina frescura, intensidad y sensualidad.
La fragancia se abre con un vigorizante estallido de lavanda azul, una nota fresca y emblemática que despierta los sentidos como una ola rompiendo en la orilla. En el corazón, el acorde de anís metálico aporta un giro moderno, vibrante y atrevido. Finalmente, el benjuí envuelve la composición con una calidez profunda y adictiva, dejando una estela elegante e irresistible.
Le Male In Blue encarna una masculinidad moderna, segura y libre. Es una invitación a navegar más allá de los límites conocidos, a dominar cada momento y a dejarse llevar por una nueva ola de intensidad.
Hay hombres que siguen el camino. Otros crean el suyo. Esta fragancia nace para quienes no temen destacar, para quienes convierten cada llegada en una entrada memorable y cada encuentro en una oportunidad para proyectar confianza.
Le Male In Blue llega a Guatemala como una propuesta exclusiva para quienes buscan algo más que un perfume: una experiencia olfativa capaz de transmitir seguridad, autenticidad y seducción.
Ya sea para una reunión importante, una salida especial o simplemente para sentirse mejor cada día, esta nueva creación de Jean Paul Gaultier está diseñada para acompañar a hombres que saben que el verdadero atractivo nace de la confianza en uno mismo.
"Le Male In Blue: para quienes enfrentan las olas sin dar un paso atrás."
Disponible por tiempo limitado en presentaciones de 75 ml y 125 ml y lo encuentras en Fetiche.