Stranger Things: Artículos de Edición Limitada en Guatemala

El universo de Stranger Things vuelve a tomar fuerza en Guatemala, esta vez a través de una promoción de regreso a clases impulsada por Chiky, en alianza con Netflix. La iniciativa contempla el sorteo de artículos escolares de edición limitada inspirados en la última temporada de la popular serie.
La promoción forma parte de la segunda fase de colaboración entre ambas marcas y pone en circulación 1,800 productos coleccionables, entre mochilas, loncheras y cartucheras. Los artículos fueron fabricados por Totto y presentan diseños basados en el "Upside Down", uno de los escenarios más representativos de la producción.
Según la información oficial, los consumidores pueden participar al adquirir productos Chiky Chocolate o Chiky Chips que estén identificados con la promoción. Cada empaque incluye un código único que debe registrarse en el sitio web www.chikystrangerthings.com
Cada código ingresado representa una oportunidad adicional de ganar uno o varios de los artículos disponibles. En los puntos de venta del país ya circulan más de 56 millones de paquetes promocionales, lo que amplía las posibilidades de participación durante la temporada escolar.
Más de Stranger Things
Los ganadores serán anunciados cada lunes en las redes sociales oficiales de la marca, y la dinámica estará vigente hasta el 16 de marzo de 2026. Stranger Things es una serie ambientada en la década de 1980 que inicia con la misteriosa desaparición de un niño en el pequeño pueblo de Hawkins.
Mientras su familia, amigos y la policía local lo buscan desesperadamente, comienzan a revelarse experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y la existencia de una dimensión paralela conocida como el "Upside Down".
En medio del caos aparece Eleven, una niña con habilidades telequinéticas que se convierte en pieza clave para entender lo que realmente está ocurriendo. A lo largo de sus temporadas, la historia combina ciencia ficción, terror y drama adolescente, mostrando cómo un grupo de amigos enfrenta criaturas desconocidas, conspiraciones gubernamentales y amenazas cada vez más peligrosas.