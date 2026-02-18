 Detienen a Adolescente 'Therian' por Morder a Personas
Detienen a una adolescente "therian" por morder a varias personas

Una adolescente identificada como "therian" fue demorada por la Policía tras protagonizar un insólito episodio.

Therian, Therian
Therian / FOTO: Therian

Una adolescente identificada como "therian" fue detenida por la Policía de Argentina, después de morder a transeúntes en plena vía pública del Barrio Chino.  El inusual episodio ocurrió el pasado sábado por la mañana y generó alarma entre comerciantes y peatones que se encontraban en la zona.

Según informaron fuentes oficiales, efectivos de la fuerza fueron alertados tras múltiples denuncias de agresiones físicas por parte de una joven que caminaba entre los vecinos y visitantes.  Testigos señalaron que, además de morder a varias personas, la menor se comportaba de forma errática, lo que motivó la intervención de los oficiales.

Al llegar al lugar, los agentes policiales identificaron a la agresora como una menor de edad que formaba parte de la subcultura therian, un grupo de personas que se identifican con características de animales no humanos. La adolescente llevaba una máscara de felino, accesorios como cola y guantes con puntas que simulaban garras, y se la vio realizando movimientos corporales que imitan a animales.

De acuerdo con la documentación policial, los hechos ocurrieron cuando la joven se acercó a varios transeúntes para "olfatear sus extremidades inferiores" y luego mordérselas, en lo que describieron como agresiones sin provocación.  Momentos antes de ser demorada, la menor estaba realizando lo que parecía una coreografía o simulacro de enfrentamiento con otra persona en la calle.

Tras ser detenida por los efectivos, la adolescente fue trasladada a una comisaría, en un procedimiento que incluyó la intervención de las autoridades de menores de edad por tratarse de una persona no mayor de edad.  Hasta el momento se desconocen los cargos formales que se le imputarán, aunque el caso fue calificado como agresiones físicas en la vía pública.

La comunidad therian se caracteriza por una identidad espiritual o simbólica en la que quienes se identifican como therians sienten que su alma u esencia posee características de un animal no humano, como un lobo o un felino.  Si bien esta vivencia es principalmente interna, algunos integrantes adoptan elementos estéticos o movimientos corporales asociados a la animalidad.

