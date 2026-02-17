Harvard: Los meses de nacimiento de los bebés inteligentes

Un estudio de la Universidad de Harvard ha despertado el interés de padres y especialistas al revelar que el mes de nacimiento podría influir en el desarrollo intelectual de los niños. Los resultados indican que los bebés nacidos entre octubre y diciembre tienden a mostrar mejores habilidades cognitivas y rendimiento escolar en comparación con otros meses.
La investigación, que siguió a miles de niños desde su nacimiento hasta los siete años, analizó patrones de aprendizaje, resolución de problemas y capacidades de razonamiento lógico. Según los datos, los pequeños que cumplen años en el último trimestre del calendario destacan en pruebas de inteligencia y en evaluaciones académicas tempranas.
Los expertos de Harvard explican que esta diferencia no se debe a la genética, sino a una combinación de factores socioacadémicos y de desarrollo. Uno de los principales motivos es que los niños nacidos en estos meses suelen ser los más jóvenes dentro de su grupo escolar al iniciar la educación formal.
Al estar entre compañeros que pueden ser hasta casi un año mayor, estos niños enfrentan desafíos desde los primeros días en el aula, lo que podría fomentar un mayor esfuerzo, adaptación y estrategias de aprendizaje. Lejos de representar una desventaja, este "empuje" inicial puede convertirse en una ventaja a largo plazo.
El estudio encontró que, además de rendimiento intelectual, estos niños desarrollan habilidades sociales como empatía, comunicación y resiliencia. Cabe destacar que dichas cualidades no solo benefician su desempeño académico, sino también su interacción en entornos más amplios.
Aunque los resultados son llamativos, los investigadores aclaran que el mes de nacimiento no define el destino de un niño. El acompañamiento familiar, el acceso a estímulos educativos y un ambiente emocionalmente nutritivo siguen siendo factores clave para que cualquier bebé, sin importar su mes de nacimiento, pueda alcanzar su pleno potencial.
Especialistas en educación y desarrollo infantil coinciden en que las experiencias tempranas, la interacción con cuidadores y la calidad de la enseñanza son determinantes en el crecimiento intelectual de los niños.