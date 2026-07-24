Final Internacional Súper Liga Claro 2026 en Guatemala

Con entusiasmo, compañerismo y el sueño de convertirse en campeones regionales, este viernes comenzó en Guatemala la Final Internacional de la Súper Liga Claro 2026, considerada el torneo de futbol infantil y juvenil más importante de Centroamérica.
Durante tres días, las canchas de Futeca Cayalá recibirán a 16 equipos campeones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, que buscarán conquistar el máximo reconocimiento regional en las categorías Sub-13 y Sub-17, tanto en la rama femenina como masculina.
Los participantes llegan tras destacar en los torneos nacionales de sus respectivos países, consolidándose como los mejores representantes del futbol formativo de la región.
Un torneo que transforma vidas
Desde su creación en Guatemala en 2013, la Súper Liga Claro nació con el objetivo de promover el deporte como una herramienta de desarrollo para niños y jóvenes, impulsando valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la convivencia y la integración familiar.
Con el paso de los años, la iniciativa se expandió a otros países donde Claro tiene presencia y actualmente ha beneficiado a más de 2,286 equipos y alrededor de 22,860 jóvenes deportistas.
Una experiencia sin costo para las familias
Uno de los principales objetivos de la Súper Liga Claro es garantizar que ningún niño quede fuera por motivos económicos.
Por ello, la participación es completamente gratuita e incluye inscripción, arbitraje, hidratación y uso de las instalaciones deportivas.
Además, para la fase internacional, Claro proporciona uniformes completos, zapatos deportivos y medias a los equipos campeones.
En el caso de las delegaciones internacionales, la empresa también cubre boletos aéreos, hospedaje, alimentación y transporte local durante toda la competencia.
"Las familias y los niños no tienen que invertir nada. Nosotros cubrimos los árbitros, la cancha, la organización, los trofeos y los uniformes. Eso permite que sea un torneo muy inclusivo", explicó Diego Sibrián, Director Mercadeo y Comercial.
Añadió que muchos de los participantes viven una experiencia completamente nueva gracias al torneo.
"Hay niños que nunca han tenido la oportunidad de salir de donde residen. Ahora están concentrados en un hotel, viajan en buses especiales y reciben un trato como verdaderos profesionales".
Más que futbol
Además de la competencia deportiva, los organizadores aseguran que el torneo busca generar un impacto positivo en la formación de los participantes.
Diego Sibrián explicó que la convivencia entre jóvenes de diferentes países fortalece valores que trascienden el terreno de juego.
"Creemos que influye en los niños de forma positiva porque trabajamos en valores, esfuerzo y disciplina. Logramos que salgan de situaciones que podrían dañarlos en el futuro", indicó.
También recordó que algunos futbolistas que participaron en ediciones anteriores hoy integran selecciones juveniles de sus países, demostrando que la Súper Liga Claro puede convertirse en una plataforma para descubrir nuevos talentos.
Sin embargo, aseguró que el mayor logro va mucho más allá del deporte.
"Lo más importante es que podemos transformar la vida de los niños. Ese es el principal logro de esta Súper Liga y está completamente alineado con nuestro propósito de hacer posible un mundo mejor", señaló.
Equipos participantes
La Final Internacional reúne a los campeones nacionales de cuatro países.
· En la categoría Sub-13 femenina competirán Academia Rafa Burgos (El Salvador), Adsoledad (Honduras), Golden Team (Costa Rica) y Cremas Femenino (Guatemala).
· En Sub-17 femenina participarán El Refugio Femenino (El Salvador), Adsoledad (Honduras), Golden Team (Costa Rica) y Academias CSD Municipal (Guatemala).
· En Sub-13 masculina estarán Halcones FC (El Salvador), Academia de Fútbol Chamaco Guifarro (Honduras), Celtics Paraíso (Costa Rica) y Palmita FC (Guatemala).
· Mientras que en la Sub-17 masculina competirán JM Campito (El Salvador), Motagua (Honduras), Celtics Paraíso (Costa Rica) y Academia Terranova (Guatemala).
Una fiesta de integración regional
Los organizadores esperan que la competencia fortalezca la convivencia entre los jóvenes centroamericanos y deje recuerdos que trasciendan los resultados deportivos.
"Queremos que este sea un torneo de hermandad, que permita que los niños conozcan a otros niños de la región, intercambien experiencias y también conozcan Guatemala", expresó Diego Sibrián.
Los resultados de la Final Internacional de la Súper Liga Claro 2026 podrán seguirse a través del sitio web oficial del torneo www.superligaclaro.com y de las redes sociales de Claro, donde se dará cobertura a cada encuentro y se reconocerá a los nuevos campeones regionales.