Evolución de Héroes del Fuego: Conquista de la Parrilla Toledo

La marca de cortes premium de cerdo Héroes del Fuego de Toledo, perteneciente a Corporación Multi Inversiones (CMI), ha anunciado la renovación de su imagen. Esta evolución busca reflejar de manera más contundente su especialización en la parrilla, manteniendo intacta la calidad y el sabor que la caracterizan.
Con esta actualización, Héroes del Fuego de Toledo busca acompañar a los parrilleros en cada encuentro, transformando cada asado en una experiencia memorable. La marca enfatiza su gran sabor, jugosidad y rigurosos procesos de calidad, elementos que ahora se verán potenciados por una estética que comunica con mayor claridad su propuesta de valor. La renovación abarca el logo, los colores, los gráficos y los empaques, facilitando el reconocimiento y la identificación de sus productos en los puntos de venta.
Juan José Gutiérrez, Director Comercial de Soluciones Cárnicas, explicó la esencia de esta transformación: "Héroes del Fuego de Toledo nació con una promesa muy clara: acompañar al parrillero con cortes premium que estén a la altura de lo que quiere lograr alrededor del fuego. Nuestra nueva imagen no cambia esa promesa, la hace más visible. Nos caracteriza nuestro gran sabor, jugosidad y procesos de calidad, ahora con una imagen que refleja con mayor fuerza quiénes somos".
El portafolio completo de la marca, que incluye cortes como Tomahawk, Costilla St. Louis, Matambre y Entraña, todos ellos cortes premium de cerdo congelados en presentaciones de peso variable, se beneficia de esta nueva imagen. Los consumidores en Guatemala ya pueden encontrar progresivamente los productos con la nueva identidad en la sección de congelados de importantes supermercados como Walmart, Paiz, La Torre, La Central de Pollo Rey y Belca, entre otros.
Un compromiso con la calidad parrillera
Ana Gabriela Morales, Gerente de Mercadeo de Embutidos y Porcícola, destacó la trayectoria de la marca: "Héroes del Fuego de Toledo empezó con una idea muy concreta: demostrar todo lo que el cerdo puede dar en la parrilla. Cortes como el Tomahawk, la costilla St. Louis, la entraña y el matambre abrieron posibilidades que antes no estaban sobre la mesa. Esa historia es la que sostiene la nueva imagen, porque lo que hoy mostramos con más claridad es algo que la marca ha construido durante años".
La marca se dirige a un amplio espectro de aficionados a la parrilla, desde quienes están dando sus primeros pasos hasta los maestros del fuego. Para todos ellos, la propuesta es clara: un portafolio especializado en cortes premium de cerdo, con un control y cuidado desde el origen que es distintivo de Toledo. Además, Héroes del Fuego de Toledo mantiene una activa presencia en sus redes sociales, donde comparte técnicas, información detallada sobre sus cortes e ideas innovadoras de preparación, invitando a la comunidad parrillera a interactuar y resolver sus dudas.
María José Alvarado, Coordinadora de Mercadeo Porcícola, resumió el objetivo final de la marca: "Cada encuentro alrededor del fuego es una oportunidad para sorprender. Lo que buscamos con Héroes del Fuego de Toledo es que el parrillero llegue con la confianza de que el producto lo va a respaldar. Esa seguridad es lo que convierte una parrilla en una experiencia memorable".