BYD Abre Sala de Ventas en Quetzaltenango, Guatemala

BYD, el gigante automotriz líder en vehículos de nuevas energías, reforzó su presencia en Guatemala con la inauguración de una moderna sala de ventas en Quetzaltenango. Este nuevo punto de atención, respaldado por Cofiño, su socio estratégico en el país, fue oficialmente abierto al público el pasado 10 de septiembre.
La elección de Quetzaltenango no es casualidad, ya que se consolida como uno de los principales centros económicos y comerciales de Guatemala. Con esta apertura, ubicada estratégicamente en 0 Calle 6-47, Zona 9, Quetzaltenango, BYD busca acercar su innovadora propuesta de movilidad sostenible a los consumidores de esta importante ciudad y de los departamentos aledaños, eliminando barreras geográficas y facilitando el acceso a su diverso portafolio de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
Edward Davis, Gerente de Marca Regional de BYD para Cofiño, enfatizó la relevancia de esta expansión.
"Como marca número uno en vehículos de nuevas energías, para BYD es fundamental seguir acercando nuestra tecnología a más guatemaltecos. La llegada a Quetzaltenango representa un paso importante en nuestra expansión, porque nos permite estar más cerca de los clientes del occidente del país y hacerlo con el respaldo y la experiencia de Cofiño. Queremos que cada vez más personas puedan conocer, experimentar y acceder a nuevas alternativas de movilidad sin que la distancia sea una barrera",
afirmó Davis, subrayando el compromiso de la marca con la accesibilidad y la innovación.
Servicios integrales y respaldo de Cofiño
La nueva sala de ventas en Xela se dedicará a la comercialización y asesoría especializada de los vehículos BYD, ofreciendo a los clientes una experiencia completa desde el momento de la compra. Además, los propietarios de vehículos BYD en la región contarán con el sólido respaldo de Talleres Cofiño para todas sus necesidades de servicio y mantenimiento. Esta infraestructura incluye un taller especializado en Avia y el soporte de una red de talleres seleccionados dentro de la estructura de Cofiño, garantizando así un servicio postventa de alta calidad y confianza.
Con esta reciente inauguración en Quetzaltenango, BYD alcanza un total de cinco salas de ventas operativas en Guatemala. Este crecimiento sostenido forma parte de un plan ambicioso para continuar ampliando su huella en el territorio nacional, con el objetivo primordial de poner sus soluciones de movilidad avanzada al alcance de un mayor número de guatemaltecos.
Innovación y crecimiento del portafolio de BYD
Desde su incursión en el mercado guatemalteco de la mano de Cofiño, BYD ha implementado una estrategia de crecimiento dual, combinando la expansión de su red comercial con la constante incorporación de nuevos modelos y tecnologías. La marca ha enriquecido progresivamente su oferta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, adaptándose a las diversas necesidades y preferencias de los consumidores locales.
El año 2026 ha sido particularmente dinámico para BYD en Guatemala, con el lanzamiento de modelos destacados como el BYD Yuan Pro DM-i y, más recientemente, el BYD TI 7. Estas adiciones no solo han fortalecido la participación de la marca en distintos segmentos del mercado automotriz, sino que también han reafirmado su firme apuesta por la movilidad de nuevas energías en el país, consolidando su liderazgo y visión de futuro.
La apertura en Quetzaltenango simboliza un nuevo y emocionante capítulo en esta trayectoria de crecimiento. Refuerza, además, el compromiso inquebrantable de BYD y Cofiño de llevar tecnología de vanguardia, innovación, un respaldo confiable y alternativas de movilidad más eficientes a un número creciente de regiones en Guatemala, contribuyendo al desarrollo de un ecosistema de transporte más verde y moderno.
Los interesados en conocer el portafolio de vehículos BYD y recibir asesoría personalizada podrán visitar la sala de BYD Xela en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Domingos: Cerrada
Para obtener más información, los clientes también pueden consultar los canales oficiales de BYD Guatemala y su sitio web www.byd.com.gt.