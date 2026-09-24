600 guatemaltecos recuperarán la vista en Día Mundial de la Visión

Al menos 600 guatemaltecos mayores tendrán la oportunidad de recuperar la vista gracias a las cirugías de catarata gratuitas que ofrecerá Visualiza durante octubre en diferentes regiones del país, en el marco del Día Mundial de la Visión, que se conmemora el 8 de octubre.
De acuerdo con el Estudio RAAB 2015, en Guatemala el 91.85% de los casos de ceguera pueden prevenirse y cada año los nuevos diagnósticos crecen en promedio un 3%. A nivel mundial, la catarata representa más del 50% de los casos de ceguera prevenible.
Con el objetivo de hacer frente a esta realidad, Visualiza llevará a cabo cuatro jornadas quirúrgicas, donde cada operación donada incluye tratamiento postoperatorio. Está dirigido exclusivamente a adultos mayores que cumplan los requisitos médicos establecidos. El cronograma inicia el 30 de septiembre en Quiché, sigue el 1 de octubre en Quetzaltenango, luego el 5 de octubre en Petén y finaliza el 8 de octubre en la Ciudad de Guatemala.
#AHORA Lucia Silva, directora médica de Visualiza, destaca la importancia de la salud visual, no solo en conmemoración del Día Mundial de la Visión sino durante todo el año: "Muchas personas a veces tienen problemas de visión y se acostumbran a ver mal, a ver borroso; esto no... pic.twitter.com/WyHxeBNIY3— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 24, 2026
Para seleccionar a los beneficiarios, Visualiza organizará durante septiembre una jornada de captación en sus veinte centros de visión y cuatro hospitales distribuidos en distintas regiones del país.
"En Guatemala vivimos una situación preocupante en la salud visual. La catarata sigue como principal causa de ceguera prevenible en el mundo y avanza hasta provocar pérdida de visión. Con estas jornadas, queremos recuperar la vista de quienes la han perdido y concienciar sobre la importancia de detectar a tiempo esta y otras enfermedades oculares. Trabajamos para lograr una Guatemala libre de ceguera prevenible", explicó la doctora Aída Monzón, especialista de Visualiza.
La catarata ocurre cuando el cristalino pierde claridad, lo que genera visión borrosa y dificulta las actividades cotidianas. El único tratamiento es la cirugía: se reemplaza el cristalino dañado por un lente intraocular. Los especialistas estiman que el 90% de los casos pueden recuperar la visión tras la cirugía, mientras que el resto requiere seguimiento por otras posibles condiciones asociadas.
#AHORA Aída Monzón, del Programa de Prevención de Ceguera, destaca algunos de los indicadores para prevenir problemas de visión y brinda más detalles de las jornadas que realizará Visualiza a nivel nacional.— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 24, 2026
Vía: Alex Meoño pic.twitter.com/oebWYZfqBd
"La pérdida visual no solo limita la capacidad de ver, también impacta la independencia y la calidad de vida, pues aleja a la persona de actividades diarias como leer, caminar o reconocer a sus familiares. Nos sumamos cada año al Día Mundial de la Visión, apoyando este año a 600 personas para que recuperen no solo su vista sino también parte de su calidad de vida," expresó Juan Francisco Yee, director ejecutivo de Visualiza.
El Día Mundial de la Visión es una iniciativa apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB). Busca aumentar la conciencia sobre el cuidado de la salud visual mediante el movimiento global #AmaTusOjos, que invita a la población a informarse y a realizarse una evaluación visual previo al 8 de octubre.
Personas con síntomas de catarata interesadas en acceder a la operación pueden obtener más información en el Call Center 2414-0800 de Visualiza.
Visualiza, con más de 20 años de experiencia, es el centro líder en salud visual del país, con más de veinte centros de visión y cuatro hospitales oftalmológicos en el territorio nacional, tecnología avanzada y un equipo profesional enfocado en mejorar la calidad de vida.