Ferromax Lanza Megaservicio en Santa Cruz del Quiché

Ferromax sigue ampliando su alcance en Guatemala y esta vez lo hace con la inauguración de su Megaservicio número 114 en Santa Cruz del Quiché, ubicado en la salida a San Antonio Ilotenango. Este nuevo punto refuerza el compromiso de la empresa líder en hierro y techos de estar más cerca de sus clientes y afianza su posición como la principal cadena especializada en el sector a nivel nacional.
El evento de apertura contó con la participación de autoridades locales, empresarios, clientes y líderes comunitarios, destacando la relevancia de la llegada de Ferromax a la región.
Con más de 40 años en la industria, Ferromax, fundada en 1985 por el Ing. Francisco Suriano Siú, se ha consolidado como referente en innovación y calidad en el mercado del acero. La empresa ha marcado la vida de miles de familias, apostando por el lema de que "construir bien no es un lujo, sino una responsabilidad", según afirmó Silvia de Cáceres, vicepresidenta de Ventas del grupo.
Ferromax destaca su enfoque en brindar marcas líderes, servicios exclusivos, asesoría profesional y soluciones de calidad hechas para durar, adaptándose a las necesidades de sus clientes y garantizando productos de alto estándar para proteger familias, proyectos e inversiones.
Su modelo de negocio integra la responsabilidad social empresarial como un pilar central, trabajando para mejorar la calidad de vida en las comunidades, reducir el déficit habitacional y apoyar la educación y salud como bases del desarrollo integral. Además, la empresa ha generado miles de empleos directos e indirectos, dinamizando la economía en la región.
La expansión de la cadena se refleja en más de 250 megaservicios repartidos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. Ferromax también impulsa programas de capacitación, habiendo formado a más de 12,000 clientes en el uso y aplicación de sus productos, fortaleciendo así el conocimiento en la industria.
La satisfacción del cliente es uno de los principales motores de Ferromax, que reafirma su visión de seguir invirtiendo en Guatemala y apostando por el potencial de sus habitantes, entregando siempre propuestas de valor superiores.
El Megaservicio Ferromax de Santa Cruz del Quiché se encuentra en el Km 166.5, salida a San Antonio Ilotenango, Cantón Chicorral, Santa Cruz del Quiché. Atiende de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.