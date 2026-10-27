Ferromax potencia la rentabilidad de constructores en CA con 170 seminarios

FERROMAX, empresa líder en el sector de hierro y techos, ha puesto en marcha una ambiciosa iniciativa de capacitación que busca fortalecer el sector de la construcción en Centroamérica. La compañía está desarrollando más de 170 Seminarios Taller gratuitos en cinco países de la región, con más de 80 de ellos concentrados en Guatemala durante los meses de septiembre y octubre de 2026. Estos programas están diseñados para equipar a constructores, contratistas y maestros de obra con conocimientos técnicos avanzados, orientados a mejorar la rentabilidad de sus proyectos y, consecuentemente, contribuir al dinamismo de las economías locales.
La estrategia de FERROMAX va más allá de la mera promoción de productos. Se enfoca en la transferencia de saberes que se transforman en oportunidades tangibles para los participantes. La empresa está convencida de que compartir conocimientos es una vía efectiva para generar crecimiento y desarrollo sostenible. Los seminarios buscan perfeccionar las técnicas de construcción, optimizar el uso de recursos, elevar la calidad de los servicios ofrecidos y fortalecer la competitividad de los negocios en el rubro.
Capacitación para la construcción moderna
Durante las sesiones de los Seminarios Taller, los asistentes reciben formación práctica y detallada sobre las características, ventajas competitivas, aplicaciones y técnicas de instalación de las marcas insignia de FERROMAX. Esta capacitación abarca aspectos cruciales para la ejecución de proyectos seguros y duraderos:
- HIERROMAX: Se profundiza en el acero de refuerzo de alta resistencia y máxima adherencia, fundamental para garantizar una mayor sismorresistencia en las estructuras.
- PERFILES GHT: Los participantes aprenden sobre soluciones de alta capacidad estructural, fabricadas con acero Grado 80, que prometen una resistencia y durabilidad superiores en diversas aplicaciones.
- MAXALÚM: Se presentan las cubiertas de techo de alta resistencia y larga duración, diseñadas para proteger eficazmente las construcciones y asegurar la inversión de los clientes a largo plazo.
Adicionalmente, los seminarios destacan un servicio exclusivo de FERROMAX: la Fabricación y Entrega Inmediata a Longitud Exacta, sin costo adicional. Esta prestación innovadora permite a los profesionales de la construcción aprovechar al máximo los materiales, minimizando desperdicios y optimizando significativamente los tiempos de instalación en obra. La comprensión de estos beneficios se traduce directamente en una mayor eficiencia operativa y económica para los proyectos.
Impacto en la rentabilidad y calidad
Los conocimientos adquiridos en estos talleres representan beneficios concretos para los participantes. Se espera que puedan reducir costos operativos, mejorar la rentabilidad de sus proyectos y elevar sustancialmente la calidad de los servicios que ofrecen. Esto, a su vez, les abre las puertas a la generación de nuevas oportunidades de negocio y a un posicionamiento más sólido en el mercado.
FERROMAX, con esta iniciativa, reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades de quienes día a día construyen el futuro de la región. La compañía promueve una actividad económica más competitiva y sostenible en las comunidades donde opera. Ricardo Urbina, Supervisor de Ventas de FERROMAX, enfatizó la visión de la empresa: "En FERROMAX creemos que cuando nuestros clientes crecen, también crecen sus familias, sus negocios y sus comunidades". Añadió que la misión es compartir conocimientos que permitan construir con mayor seguridad, aprovechar mejor los recursos y ofrecer servicios de calidad, pues "construir bien no es un lujo, es una responsabilidad".
Un legado de compromiso regional
Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, FERROMAX continúa consolidando su compromiso de ofrecer mucho más que productos de alta calidad. La empresa se distingue por brindar asesoría profesional experta, soluciones diseñadas para perdurar y conocimientos que generan un valor añadido significativo para sus clientes. Este enfoque integral es un pilar fundamental de su filosofía empresarial.
A través de estos programas de capacitación, FERROMAX no solo invierte en el desarrollo de sus clientes, sino que también reafirma su compromiso con Guatemala y toda la región centroamericana. La meta es clara: contribuir activamente al desarrollo de una construcción más segura, eficiente y rentable, entendiendo que detrás de cada obra hay aspiraciones de seguridad familiar, sueños de crecimiento empresarial e inversiones que merecen perdurar en el tiempo.