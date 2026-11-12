Lechetón 2026: 25 mil litros de leche contra la desnutrición

Este 14 y 15 de noviembre se realiza en Guatemala la Lechetón 2026, iniciativa que busca recaudar más de 25 mil litros de leche para beneficiar a más de 1,500 niños en riesgo de desnutrición en el país. Bajo el lema "Un Vaso de Leche al Día", este programa apoya la nutrición infantil desde 2021, haciendo posible que cada año cientos de niños reciban un aporte clave para su desarrollo.
Durante el fin de semana, más de 200 voluntarios de 21 Clubes de Leones y Leos estarán recolectando donaciones en supermercados Walmart, Paiz, Despensa Familiar y Maxi Despensa, ubicados en 13 departamentos de Guatemala. La leche recolectada será destinada directamente al proyecto "Un Vaso de Leche al Día", el cual previene la desnutrición infantil a lo largo del año.
El presidente del Club de Leones Guatemala Utatlán, Daniel Guzmán, resaltó la importancia de colaborar con la causa: "Para el Club de Leones Guatemala Utatlán es una gran bendición unir fuerzas con otros clubes y contar con el apoyo de instituciones que han creído en nosotros, para seguir trabajando contra el hambre. Invitamos a todos los guatemaltecos a participar y donar al menos un litro de leche entera en envase Tetra Pak".
La colaboración de empresas como Walmart Guatemala ha sido esencial, facilitando espacios en sus supermercados para instalar centros de acopio. Luis Arturo Ramírez, de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala, invitó a los clientes a sumarse: "Lechetón demuestra lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos por una causa común. Nos alegra contribuir y abrir nuestras tiendas para apoyar"
Por sexto año consecutivo, la Fundación Azteca Guatemala también se suma a la campaña. Maribel Rincón, directora de la fundación, señaló que esta participación forma parte del programa Un Milagro por Guate para impulsar iniciativas sociales enfocadas en quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
La Lechetón se implementa en Guatemala desde hace seis años, luego de haber sido iniciada por Tetra Pak hace más de 15 años en Centroamérica. "Cada litro de leche donado en envase Tetra Pak es un recordatorio de que, cuando unimos esfuerzos, protegemos no solo los alimentos, sino también el futuro de miles de niños guatemaltecos", agregó Bruno Gallardo, jefe de Comunicaciones de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe.
Desde su origen en Guatemala, se han recolectado más de 140 mil litros de leche y beneficiado a más de 7,500 niños. Además, empresas lecheras como Australian y Foremost suman sus donaciones para asegurar la continuidad del programa durante todo el año.
Quienes deseen donar solo deben comprar leche entera en envase Tetra Pak en los supermercados participantes y depositarla en las carretas de recolección, donde los voluntarios de los Clubes de Leones, identificados con chalecos amarillos, estarán recibiendo los aportes.
Supermercados participantes:
- Walmart Xela, Quetzaltenango
- Walmart Roosevelt, Guatemala
- Walmart Naranjo, Guatemala
- Walmart Puerta Parada, Guatemala
- Walmart Próceres, Guatemala
- Walmart del Norte, Guatemala
- Paiz Naranjo, Guatemala
- Maxi Despensa Zacapa, Zacapa
- Maxi Despensa Teculután, Zacapa
- Maxi Despensa Santa Cruz, Quiché
- Maxi Despensa Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
- Maxi Despensa Escuintla, Escuintla
- Paiz Montúfar, Guatemala
- Despensa Familiar Guastatoya, El Progreso
- Despensa Familiar Salamá, Baja Verapaz
- Despensa Familiar Jalapa, Jalapa
- Maxi Despensa Jutiapa, Jutiapa
- Maxi Despensa Barberena, Santa Rosa
- Despensa Familiar Malacatán, San Marcos
- Maxi Despensa Coatepeque, Quetzaltenango
- Paiz Cobán, Alta Verapaz
- Paiz Chiquimula, Chiquimula
- Maxi Despensa Chiquimulilla, Santa Rosa
- Maxi Despensa Mataquescuintla, Jalapa
- Maxi Despensa Gualán, Zacapa