 Trágico accidente: motorista fallece en ruta al Pacífico
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Motorista muere en accidente en ruta al Pacífico

El hecho ocurrió en el km. 26, donde se mantiene un cierre vehicular parcial.

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Un motorista falleció tras un accidente ocurrido en el km. 26 de ruta al Pacífico., Bomberos Voluntarios
Un motorista falleció tras un accidente ocurrido en el km. 26 de ruta al Pacífico. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 12 de noviembre, dejó como saldo una persona fallecida. El hecho se registró en el kilómetro 26 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron notificados con respecto a un percance vial en el sector, por lo que las unidades de la 29ª compañía se movilizaron de inmediato para atender a posibles afectados.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre que permanecía inconsciente sobre la cinta asfáltica. Al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Junto a él permanecía la motocicleta en la que viajaba al momento de los hechos.

Las causas del percance no han sido establecidas. De forma preliminar se conoció que el vehículo de dos ruedas colisionó con un camión.

El motorista no pudo ser identificado, solo se estableció que tenía aproximadamente 35 años de edad.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes, que trasladaron equipos para llevar a cabo las diligencias y coordinar el traslado del cuerpo del conductor.

Impacto en el tránsito

El trágico hecho donde perdió la vida el motorista se registró en el tramo con dirección hacia el sur, donde se mantiene un cierre vehicular parcial debido a que están en desarrollo las acciones en seguimiento de este caso.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Guatemala, informó que esta situación impacta en la movilidad desde su jurisdicción. El tránsito lento se presenta desde el km. 21 de la CA-9, donde la movilidad ya empezó a detenerse.

Henry Quevedo, vocero de la institución, explicó que las complicaciones se van a extender y pueden afectar hasta el km. 17, sector del Túnel; o hasta el km. 15, en los alrededores del ingreso a la calzada Concepción.

En ese contexto, compartió que los conductores pueden utilizar como ruta alterna el bulevar Naciones Unidas hacia Amatitlán, pero recordó que solo se permite el paso de transporte liviano.

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