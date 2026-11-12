 Un fallecido y siete heridos por accidentes en Alta Verapaz y Escuintla
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Un fallecido y siete heridos por accidentes en Alta Verapaz y Escuintla

La persona que perdió la vida es una mujer que viajaba en una motocicleta.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una mujer fallecida y dos hombres heridos es el saldo de un accidente de tránsito registrado este jueves 12 de noviembre en el kilómetro 107 de la carretera que conduce hacia la aldea Cerro Colorado, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Los Bomberos Voluntarios de la 18.ª Compañía dieron a conocer que fueron alertados sobre un percance vial. Al llegar al lugar, observaron que se trataba de una colisión entre una motocicleta y un bus de transporte colectivo.

Los socorristas evaluaron a tres personas: dos hombres, quienes se desempeñaban como piloto y ayudante del autobús, y una mujer que viajaba en la motocicleta. Los dos hombres presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo y posibles fracturas, por lo que fueron estabilizados y trasladados a un sanatorio privado para recibir atención médica.

Mientras tanto, se confirmó que la mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. No fue posible identificarla.

Los heridos fueron identificados como Leones Tambito Canales, de 66 años, y Pedro Godoy, de 61 años.

Cinco heridos en otro percance

Un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos vehículos dejó como saldo cinco personas lesionadas. El hecho ocurrió en la ruta que comunica Santa Cruz Verapaz con San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Los elementos de la 82.ª Compañía de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los afectados, quienes fueron estabilizados por el personal paramédico.

Las circunstancias en las que ocurrió el percance no fueron detalladas. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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