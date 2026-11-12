 Se dan a conocer sanciones tras el Valencia vs. Real Madrid
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Se dan a conocer sanciones tras el Valencia vs. Real Madrid

El director deportivo del Valencia protagonizó un altercado con un árbitro asistente en el túnel que conduce a los camerinos.

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Integrantes del Valencia, que enfrentaron al Real Madrid por LaLiga
Integrantes del Valencia, que enfrentaron al Real Madrid por LaLiga / FOTO: EFE
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El Comité de Competición de la RFEF ha impuesto una sanción de dos partidos para el director deportivo del Valencia Braulio Vázquez por un incidente en el túnel de vestuarios que el colegiado Hernández Maeso recogió en el acta y de un partido para José Luis Gayà después de su expulsión, según conoce ya la entidad de Mestalla.

"En el descanso del encuentro, en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Valencia CF, Braulio Jesús Vázquez Benítez, se encontraba en dicha zona, donde protagonizó un altercado, llegando a encararse con mi árbitro asistente nº 1, al que se dirigió de forma reiterada y en tono exaltado en los siguientes términos: "¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!", recogió el acta.

El colegiado recogió que se dirigió también a él con esas mismas palabras y "una actitud exaltada", por lo que afirmó que fue "necesaria" la intervención de agentes de la policía nacional, "quienes procedieron a su identificación y tuvieron que sujetarlo y apartarlo del lugar para poner fin al incidente".

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Los merengues vencieron 0-3 al Valencia en Mestalla y quedan a la espera del partido entre Atlético vs. Barça este domingo.

Los partidos que se pierden los sancionados

El director deportivo deberá cumplir los dos partidos de sanción ante el Rayo Vallecano y Osasuna "por protestas reiteradas". La sanción, que incluye una multa económica, no le permitirá acceder al terreno de juego, al banquillo ni a la zona de vestuarios.

La entidad valencianista, que posee un vídeo sobre lo ocurrido en el túnel de vestuarios, mantiene su extrañeza y enfado porque Hernández Maeso no incluyera en el acta otros altercados con jugadores del Madrid como Jude Bellingham o Antonio Rüdiger.

Por su parte, Gayà cumplirá la sanción ante el Rayo Vallecano después de ser expulsado con roja directa en el minuto 79 de partido tras una entrada a Kylian Mbappé.

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Acta arbitral de incidentes eventuales del Valencia vs. Real Madrid - Redes sociales

*Información EFE.

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