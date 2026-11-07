Resultado Valencia vs. Real Madrid - Jornada 12 LaLiga

El Real Madrid impuso su superioridad en Mestalla y se llevó una contundente victoria por 0-3 ante el Valencia este sábado 7 de noviembre. En un partido marcado desde el principio por el respeto y la emoción, los blancos controlaron el ritmo, capitalizaron sus ocasiones y dejaron al equipo de Javier Aguirre sin respuesta ofensiva. La victoria no solo refuerza el momento de forma del conjunto de José Mourinho, sino que lo coloca en la pelea directa por el liderato de LaLiga EA Sports tras la jornada 12.
Los goles llegaron de la mano de tres futbolistas que están rindiendo a gran nivel. Federico Valverde abrió el marcador en torno al minuto 28 con un potente disparo raso desde fuera del área, aprovechando el rechace de una falta ejecutada por Kylian Mbappé. Pocos minutos después, Arda Güler amplió la ventaja al rematar un balón que llegó tras una incursión de Jude Bellingham. Ya en la segunda mitad, Mbappé cerró la goleada cerca del minuto 75, aprovechando un excelente pase de Güler para definir con frialdad ante Dimitrievski. El dominio madridista fue claro en la posesión y en la creación de ocasiones, mientras el Valencia apenas generó peligro real.
Real Madrid alcanza al Barça en la cima
Antes del pitido inicial y durante los primeros minutos, Mestalla se detuvo para rendir un emotivo homenaje a Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife fallecido días antes. Ambos equipos salieron al campo con camisetas conmemorativas que llevaban el lema "Siempre en nuestro recuerdo" y el dorsal 9.
Se guardó un minuto de silencio, se depositó una ofrenda floral en el centro del campo y, en el minuto 9, el árbitro detuvo el juego para que el videomarcador proyectara un vídeo mientras el estadio entero aplaudía. Los jugadores lucieron brazaletes negros y la bandera del Tenerife ondeó a media asta. Fue un momento de unidad que trascendió la rivalidad y recordó el lado más humano del fútbol.
En el plano deportivo, el partido se cerró con la expulsión de José Gayà por una entrada a destiempo sobre Mbappé en los minutos finales, dejando al Valencia en inferioridad numérica cuando el resultado ya estaba sentenciado. Con esta victoria, el Real Madrid alcanza los 30 puntos y empata al Barcelona en lo más alto de la clasificación, manteniendo intactas sus aspiraciones de título.
El Valencia, por su parte, permanece en la zona de descenso (19.ª posición, con 9 puntos tras 12 jornadas), sumido en una crisis de resultados que complica enormemente su permanencia. Mestalla volvió a ser un escenario hostil para los blancos solo en el recuerdo; en el césped, el Madrid dejó claro que llega a este tramo de la temporada con la autoridad de un candidato serio.