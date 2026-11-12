Trágica muerte del gran amor de Don Ramón en El Chavo del 8

La televisión mexicana está de luto tras confirmarse la muerte de Regina Torné, actriz que conquistó a varias generaciones con su participación en El Chavo del 8. La intérprete, recordada por dar vida a la tía Gloria, falleció a los 82 años, dejando una importante huella en el cine, el teatro y la televisión.
El fallecimiento fue confirmado el miércoles 11 de noviembre de 2026 por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que compartió un mensaje para despedir a la artista y reconocer su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo. Su partida ha provocado nostalgia entre los seguidores de la famosa producción de Roberto Gómez Bolaños, especialmente entre quienes recuerdan su participación en la historia de la vecindad.
Para millones de televidentes, Regina Torné siempre será recordada como Gloria, conocida como la tía de Paty en El Chavo del 8. Su personaje llegó a la vecindad y rápidamente despertó el interés de don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, quien protagonizó divertidos momentos al intentar conquistarla.
Con su elegancia y personalidad, Gloria se convirtió en uno de los personajes femeninos recordados por los seguidores de la serie, que durante décadas ha mantenido su popularidad en América Latina. Aunque su participación en El Chavo del 8 le permitió ganarse el cariño del público, la actriz también destacó por sus interpretaciones dramáticas.
Más de la actriz de El Chavo del 8 que falleció
Uno de sus papeles más importantes fue el de Mamá Elena en la película Como agua para chocolate, estrenada en 1992 y dirigida por Alfonso Arau. En esta producción interpretó a una mujer autoritaria y estricta, un personaje completamente diferente al que había realizado en la comedia mexicana.
Su actuación le permitió obtener el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos más importantes del cine mexicano.
Regina Torné, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació en Villahermosa, Tabasco, México.
Antes de consolidarse como actriz, también desarrolló una faceta como cantante de jazz durante la década de 1960.Posteriormente participó en numerosas películas, obras teatrales y telenovelas.