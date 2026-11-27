Grupo UMA puso en marcha la campaña #UsaTuCascoVos entre el 23 y 27 de noviembre, con el fin de promover la seguridad vial y prevenir accidentes en motociclistas de Guatemala. Durante estos días, la empresa organizó jornadas de concienciación y entrega de cascos en cinco puntos clave del departamento de Guatemala, reiterando así su compromiso con la movilidad responsable y la protección de quienes utilizan motocicleta como medio de transporte y herramienta de trabajo.
La iniciativa, parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo UMA y realizada junto al Departamento de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, buscaba sensibilizar a los conductores sobre la importancia del uso correcto del casco y fomentar hábitos responsables al volante. Se realizaron actividades de prevención y se entregaron cascos a motociclistas que utilizan este vehículo diariamente para desplazarse y trabajar.
La motocicleta es esencial para miles de guatemaltecos por su versatilidad y eficiencia. Sin embargo, implica una responsabilidad individual y colectiva: respetar normas de tránsito, conducir de manera preventiva y utilizar equipo de protección. #UsaTuCascoVos remarca que el casco no es solo un requisito legal, sino una herramienta fundamental para salvar vidas en caso de accidente.
El objetivo es motivar un cambio de actitud, transmitiendo que la seguridad vial inicia antes de arrancar la motocicleta y depende de las decisiones que tome el conductor en cada trayecto.
El calendario de la campaña abarca cinco municipios y sectores del departamento de Guatemala, donde se concentran motociclistas de forma habitual. Amatitlán, San Pedro Ayampuc, Mixco, Zonas 6 y 18 fueron los puntos en donde se activaron las jornadas de Grupo UMA.
Un mensaje de prevención
Durante estos eventos se reforzaron mensajes sobre el uso correcto del casco, el respeto a las normas de tránsito y la creación de una cultura de prevención entre los conductores. Además, se contó con la presencia de marcas como Pulsar y Boxer, parte del portafolio de Grupo UMA, mediante activaciones que aproximaron aún más la campaña a los motociclistas.
La participación conjunta de Grupo UMA y autoridades de tránsito potencia los esfuerzos para que la seguridad vial sea una responsabilidad compartida por todos: motociclistas, conductores de automóviles, peatones y autoridades.
Desde su enfoque empresarial, Grupo UMA reconoce que detrás de cada motociclista hay historias, trabajos y familias que esperan su regreso. Promover el uso del casco es incentivar el cuidado de la vida y la responsabilidad compartida en las calles y carreteras. La campaña no solo entrega cascos: llama a transformar la prevención en una práctica cotidiana, insistiendo en que ningún destino es más importante que regresar a casa con bienestar.
Grupo UMA, presente en Centroamérica, ofrece alternativas de movilidad a través de marcas como Bajaj, Pulsar y Boxer, y desarrolla iniciativas sociales que contribuyen a la seguridad y bienestar en las comunidades donde opera.