 Exorcismo de Olivia Collins de LCDLF
"Me salía espuma por la boca": Olivia Collins habla de su exorcismo tras La Casa de los famosos

La reconocida actriz mexicana Olivia Collins reveló que vivió un aterrador episodio de posesión que la llevó a ser sometida a un exorcismo.

Olivia Collins, Instagram
Olivia Collins / FOTO: Instagram

La actriz mexicana Olivia Collins sorprendió al público al revelar que vivió una experiencia extrema que la llevó a ser sometida a un exorcismo.  La confesión tuvo lugar durante una de las emisiones de la postgala de La Casa de los Famosos México 3.

En la entrevista, la famosa compartió detalles impactantes de lo que describe como una posesión espiritual. Según relató, el episodio fue detectado por sus propias hijas, quienes notaron un comportamiento inusual y le advirtieron que "estaba muy rara".

Collins aseguró que llegó a perder el control de su cuerpo y mente al punto de necesitar la intervención de cuatro personas para inmovilizarla. "Me salía espuma por la boca, hablaba en arameo, no era yo. Era como si estuviera conectada a mi cuerpo por un cordón espiritual", enfatizó

"Me atrapó algo muy fuerte y tuve que pedir ayuda", explicó la también exreina de belleza, generando reacciones de asombro tanto en los presentadores como en la audiencia. La actriz detalló que tras ese episodio, fue sometida a un exorcismo, el cual considera un momento determinante en su vida.

Más de experiencia paranormal de Olivia Collins

Desde entonces, asegura tener una percepción diferente del mundo espiritual. Mencionó que es capaz de sentir energías, presencias e incluso luces o sombras que, en su interpretación, corresponden a seres que buscan "la luz".

Olivia Collins también reveló que tiene "el chakra de la nuca abierto", lo que según ella le permite captar energías ajenas.

La inflencer Deanna Melillo lanza línea de sostenes de “tallas reales”

Además, anunció que su hija de apenas dos años, Nasa Lumar, también lanzará su propia línea.

Además, tras su salida del reality show, su familia le realizó una limpia con huevo como parte de un ritual de purificación, lo cual refuerza sus creencias en las prácticas energéticas tradicionales. Las redes sociales reaccionaron con sorpresa y división ante sus declaraciones. Mientras algunos usuarios expresaron empatía y admiración por su valentía al hablar del tema, otros mostraron escepticismo ante lo relatado.

