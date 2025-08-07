Identifican Huesos Hallados en Casa de Gustavo Cerati

Finalmente, la Justicia resolvió el misterio de los restos humanos que fueron encontrados en la casa donde vivió Gustavo Cerati.
Distintos medios dieron a conocer que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que los mismos corresponden a Diego, un adolescente de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984.
Los restos habían sido encontrados de casualidad el pasado 20 de mayo por un grupo de obreros de la construcción que se encontraban realizando tareas de refacción en la vivienda ubicada en Avenida Congreso al 3700.
El EAAF comparó el ADN de los restos con una muestra que proporcionó la madre del adolescente y el resultado fue positivo.
El hallazgo se dio el pasado 20 de mayo en la propiedad de Marina Olmi - hermana del actor Boy Olmi - donde también vivió un tiempo el exlíder de Soda Stereo. Anteriormente, la casa había funcionado también como un geriátrico.
En ese entonces, fueron hallados 150 fragmentos de huesos, además de un reloj marca Casio modelo C90 (con calculadora), un corbatín y un llavero.
La víctima
Los restos hallados en la casa de Gustavo Cerati pertenecían a Diego, quien tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984.
El joven había sido visto por última vez entre los barrios porteños de Villa Urquiza y Belgrano. Su familia, luego de horas de ausencia, intentó hacer la denuncia por desaparición en en una comisaría de la Policía Federal Argentina (PFA), pero los responsables de aquel momento no se la tomaron.
Los profesionales concluyeron que el adolescente murió debido a un puntazo que recibió a la altura de la cuarta costilla derecha. Después intentaron descuartizarlo con un serrucho, pero no lo lograron, y su cuerpo fue colocado en una fosa de escasos 60 centímetros, que fue cavada con apuro.
Según confirmó el fiscal Martín López Perrando, el cuerpo habría estado enterrado todo este tiempo en el jardín de un chalet perteneciente a una familia de apellido Graf.
Ahora, se conoció que Cristian Graf, que actualmente tiene 56 años, había sido compañero de Diego en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N.º 36. Este dato fue aportado por otro hombre que también había asistido al colegio con ambos y que hoy en día vive en el exterior.
Este jueves, un testigo clave dará su testimonio de manera virtual ante el fiscal de la causa y podría llegar a aportarle la información que precisa para que toma la decisión de imputar al ex compañero de la víctima por cargos de "homicidio".