 Fallece el exesposo de Kelly Clarkson tras batalla contra cáncer
Farándula

Muere el exesposo de Kelly Clarkson tras una lucha contra el cáncer

Brandon Blackstock, reconocido agente de talentos, falleció a los 48 años tras una batalla de más de tres años.

Kelly Clarkson, Instagram
Kelly Clarkson / FOTO: Instagram

Brandon Blackstock , representante de talentos conocido por ser el exesposo de Kelly Clarkson y el exhijastro de Reba McEntire , falleció a los 48 años.

"Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock", declaró un representante de la familia a PEOPLE en un comunicado.

"Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles".

El miércoles 6 de agosto, Kelly Clarkson reveló que Blackstock se encontraba delicado de salud y por eso posponía su residencia en Las Vegas para pasar tiempo con sus hijos , River, de 11 años, y Remington, de 9.

"Aunque normalmente mantengo mi vida privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos", escribió en un comunicado, disculpándose con los fans y expresando su agradecimiento por su "gracia, amabilidad y comprensión".

Más detalles

Narvel Blackstock, padre de Brandon, se desempeñó anteriormente como manager de Kelly Clarkson. La cantante y su futuro esposo se conocieron por primera vez en un ensayo para los Premios de la Academia de Música Country en mayo de 2006, cuando Blackstock todavía estaba casado con su ex esposa Melissa Ashworth.

"Un tipo pasó por allí y todos se rieron. Dije: 'Voy a acabar con él. Lo sé'", declaró Clarkson a PEOPLE en 2013.

Foto embed
Kelly Clarkson boda - Instagram

Varios años después, se reencontraron en el Super Bowl. Se casaron en octubre de 2013, y su canción de 2015, "Piece By Piece", profundamente personal , se inspiró en Blackstock y la estabilidad que sentía en su relación, en comparación con el abandono que sintió por parte de su padre de niña.

Después de su boda, Blackstock, quien también era el manager de Blake Shelton , también se convirtió en el manager de Kelly Clarkson.

Foto embed
Kelly Clarkson y su familia - Instagram

