Hijo de Paulina Rubio detenido en aeropuerto de Madrid

El hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera habría sido retenido por las autoridades al llegar al aeropuerto de Madrid, tras haber viajado solo, así lo reveló la revista People en Español.
Según la periodista Rosario Murrieta, el adolescente de 14 años arribó sin la compañía de Paulina Rubio, debido a que ella tiene una orden de presentación en España por una denuncia interpuesta por su ex, quien la acusó de presunta violencia en agravio de su hijo.
"Resulta ser que el niño sí viajó a España solo y que se encontró con una situación verdaderamente tensa cuando llegó al aeropuerto de Madrid, de Barajas".
La presentadora explicó que Andrea Nicolás estuvo retenido mientras comprobaban su origen y procedencia.
"Las autoridades lo mantuvieron retenido mientras comprobaban de quién era hijo, cómo viajó sólo, si era español, qué nacionalidad, a qué iba y tal y que vivió una situación verdaderamente estresante. No se sabe si llegó al campamento", añadió la periodista.
La tarde del 6 de agosto hubo una moción de emergencia en Miami a la que la cantante no asistió.
Esta fue solicitada por su ex, para acusarla de no cumplir con lo estipulado por la jueza el 10 de julio, quien le ordenó llevar al adolescente a España para que fuera al campamento en Burgos al que cada año asiste, lo cual ayudaría a mejorar la salud mental del menor.
'Colate' también solicitó a la corte que Paulina Rubio sea sancionada y pague los honorarios de su equipo legal.
¿Le pegó?
Hace un par de meses, Paulina Rubio luego de que su exesposo, Nicolás Vallejo-Nájera, la acusara de presunto abuso físico.
El 17 de mayo, ella se presentó ante la corte de Miami en una audiencia virtual, donde fue señalada de golpear a su hijo Andrea Nicolás, a quien procreó durante su matrimonio con el español Colate.
En la misma, estuvieron ambos padres con sus respectivos representantes legales. Daniel Kent, abogado del español, afirmaba que "hay un historial de abuso físico" y que "el pasado Martes Nico fue golpeado" por su madre durante 6 horas tras una disputa.
Por su parte, la abogada de Paulina Rubio, Sandra Hoyos Mejías, negó que las cosas fueran como se habían contado y, en favor de la artista, expresó:
"Es un joven de 14 años que llegó a su casa y dijo algo horrible que no repetiré aquí". De ahí que la intérprete mexicana le quitara el celular.
De acuerdo con los reportes, la niñera de Nicolás decidió llamar a los servicios de emergencia y el episodio terminó con la llegada de la policía al domicilio.
"En la audiencia salió a relucir que la policía fue llamada a la casa del artista porque le había quitado el celular a Nico, de 14 años, y supuestamente le pegó tras el adolescente llegar a casa y decirle algo realmente horrible. Lo que dijo no fue revelado".