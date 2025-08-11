Promoción 84: Ricardo Arjona se reencuentra con sus amigos

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión volvió a reencontrarse con sus amigos de la promoción 1984 de la carrera de Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC, en una reunión de cargada de anécdotas, risas y nostalgia.
La cita tuvo lugar en la ciudad de Guatemala, donde Arjona reside actualmente para prepararse para su residencia de varias presentaciones.
Según relató Ana Elizabeth Fresse, una de las asistentes, la noche de domingo estuvo marcada por "miles de recuerdos" y la complicidad de quienes compartieron una etapa que definió sus vidas.
"Una de las mejores épocas de mi vida se convirtió en anécdotas imposibles de contar en una sola noche, pero lo intentamos", escribió Fresse en sus redes sociales.
El encuentro fue coordinado por Stuardo Samayoa, quien logró reunir a viejos compañeros de aula, incluyendo a Ricardo Arjona, para revivir momentos como las noches de Ping Pong, las largas charlas en los pasillos de la universidad, las ideas que se gestaban entre clases y las participaciones en eventos estudiantiles.
"Aquí estamos Ricardo después de tantos años, contando todo lo que vivimos esa noche en Portalito", agregó Fresse.
Arjona, que ha dedicado gran parte de su carrera a recorrer escenarios internacionales, encontró en esta reunión un espacio íntimo para reconectar con sus raíces. Los asistentes aprovecharon para agradecerle el amor que ha mostrado por Guatemala y su constante orgullo de ser chapín. "Gracias por lo que le has dado a nuestra Guatemala y por gritar que todo lo que eres nació de aquí. Tus amigos de la U te admiramos", expresó Fresse.
La velada dejó claro que, a pesar de las distancias y el paso del tiempo, las amistades forjadas en la universidad siguen vivas y fuertes. Para Arjona, el reencuentro fue un recordatorio de que la verdadera esencia de su historia comenzó en las aulas de la USAC y entre amigos que hoy siguen celebrando su música y trayectoria.
Residencia en Guatemala 2025
La residencia musical de Ricardo Arjona se llevará a cabo en el emblemático Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, considerado por el artista como uno de los recintos más extraordinarios del mundo.
Este será el punto de partida de su próxima gira mundial, titulada "Lo que el Seco no dijo", la cual partirá desde su país natal.
