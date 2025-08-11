 Promoción 84: Ricardo Arjona se reencuentra con sus amigos
Farándula

¡Promoción 84! Ricardo Arjona se reúne con sus amigos de la USAC

Así fue el reencuentro de Ricardo Arjona con sus amigos de la promoción 84 de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Compartir:
Ricardo Arjona, Redes sociales
Ricardo Arjona / FOTO: Redes sociales

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión volvió a reencontrarse con sus amigos de la promoción 1984 de la carrera de Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC, en una reunión de cargada de anécdotas, risas y nostalgia.

La cita tuvo lugar en la ciudad de Guatemala, donde Arjona reside actualmente para prepararse para su residencia de varias presentaciones.

Según relató Ana Elizabeth Fresse, una de las asistentes, la noche de domingo estuvo marcada por "miles de recuerdos" y la complicidad de quienes compartieron una etapa que definió sus vidas.

"Una de las mejores épocas de mi vida se convirtió en anécdotas imposibles de contar en una sola noche, pero lo intentamos", escribió Fresse en sus redes sociales.

Foto embed
Ricardo Arjona - Redes sociales

El encuentro fue coordinado por Stuardo Samayoa, quien logró reunir a viejos compañeros de aula, incluyendo a Ricardo Arjona, para revivir momentos como las noches de Ping Pong, las largas charlas en los pasillos de la universidad, las ideas que se gestaban entre clases y las participaciones en eventos estudiantiles.

"Aquí estamos Ricardo después de tantos años, contando todo lo que vivimos esa noche en Portalito", agregó Fresse.

Arjona, que ha dedicado gran parte de su carrera a recorrer escenarios internacionales, encontró en esta reunión un espacio íntimo para reconectar con sus raíces. Los asistentes aprovecharon para agradecerle el amor que ha mostrado por Guatemala y su constante orgullo de ser chapín. "Gracias por lo que le has dado a nuestra Guatemala y por gritar que todo lo que eres nació de aquí. Tus amigos de la U te admiramos", expresó Fresse.

La velada dejó claro que, a pesar de las distancias y el paso del tiempo, las amistades forjadas en la universidad siguen vivas y fuertes. Para Arjona, el reencuentro fue un recordatorio de que la verdadera esencia de su historia comenzó en las aulas de la USAC y entre amigos que hoy siguen celebrando su música y trayectoria.

Residencia en Guatemala 2025

La residencia musical de Ricardo Arjona se llevará a cabo en el emblemático Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, considerado por el artista como uno de los recintos más extraordinarios del mundo.

Este será el punto de partida de su próxima gira mundial, titulada "Lo que el Seco no dijo", la cual partirá desde su país natal.

Mira también: 

@emisorasunidas897

Cocodrilo de 1.5 metros deambulaba por calles de San Benito, Petén. . . #Cocodrilo #SanBenito #Peten #viral

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Estudiantes de Usac rechazan designación de directort
Nacionales

Estudiantes de Usac rechazan designación de director

02:20 PM, Ago 11
Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Hondurast
Deportes

Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Honduras

01:59 PM, Ago 11
Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitost
Nacionales

Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitos

01:20 PM, Ago 11
Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguezt
Farándula

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

11:45 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridadSismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos